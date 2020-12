Quirós derrumbó una operación de TN sobre las vacunas

Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, se refirió a las vacunas contra el coronavirus y a la campaña que se llevará a cabo en lo ancho y largo de todo el territorio argentino. En relación a los contratos dejó en claro que CABA "no tiene autonomía para poder comprar y distribuir vacunas" pero advirtió: "Vamos a hacer es esperar las contrataciones y logística de la Nación, vamos a hablarle con claridad a la ciudadanía sobre la información científica cuando nos propongan las vacunas".

Durante la entrevista fue el periodista Pablo de León quien lanzó una insólita operación sobre el tema. "Hoy participó de una foto junto a Ginés y Gollán. Hubo muchas fotos de ese estilo de marzo para acá pero en el medio hubo una discusión política entre la Nación y la Ciudad. ¿Hay temor en la administración de Larreta de que, cuando llegue el momento de repartir las vacunas, esta pelea se cuele y termine perjudicando a los porteños que vamos a estar esperando a la vacuna?", consultó.

Ante esto, rápidamente, Quirós expresó: "No, yo no veo ninguna posibilidad de eso, Pablo. Con toda franqueza. Más allá de que yo no dedico ni un minuto de mi tiempo y energía en los componentes de política partidaria, porque política hacemos todos, porque es otra cosa, no presto atención a esas cuestiones". Pero de León insistió: "Ustedes es consciente que la discusión entre Nación y Ciudad, ni más ni menos en la coparticipación, tiene que ver con los fondos que se van a discutir en su ministerio... En el momento que repartan 300 mil vacunas, ¿cuántas van a la Ciudad? ¿Cuál es el criterio? ¿Por qué?".

El titular de la cartera de salud en Ciudad remarcó: "Pablo, vuelvo a insistir. Más allá de los debates de política partidaria y de intereses del estilo que estás comentando, que los conozco y comprendo, no dedico energía a ello". Y sentenció: "No tengo ninguna duda que la distribución de las vacunas van a tener una lógica equitativa porque hasta el día de hoy, el ministerio de Salud se ha comportando sistemáticamente de esa manera. Con los respiradores y los recursos. En esta oportunidad, seguramente, no va a ser distinto. En eso Ginés ha sido muy consistente y va a distribuir de acuerdo a las necesidades y equidad vinculada a los grupos de riesgo que tiene cada jurisdicción".