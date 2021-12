Quiénes son los invitados en el regreso de Mirtha Legrand a El Trece

Este sábado se dará la gran vuelta de la reina de los almuerzos y crece la expectativa por ver cómo estará conformada la mesa de invitados.

Desde que comenzó la pandemia, Mirtha Legrand le cedió su lugar a su nieta Juana Viale, que la reemplazó tanto en La noche de Mirtha como en Almorzando con Mirtha Legrand. Hasta que la cuenta oficial de El Trece de Instagram confirmó que la vuelta de la conductora a la televisión será el 18 de diciembre. Y ahora trascendieron los primeros invitados de la esperada mesaza del próximo sábado.

Según la información de Pía Shaw (La Nación) la emisión especial de La Noche de Mirtha contará con la presencia del actor Ricardo Darín, el comediante Darío Barassi y otro personaje cuya identidad aún no fue revelada.

Este año, los programas producidos por StoryLab se graban en el estudio de “La Corte” y cuentan con una nueva escenografía de 500m2. Además, para los programas Juana Viale cuenta con 105 metros de pantalla y una reluciente cocina incorporada en la que la chef Jimena Monteverde se encarga de preparar los platos que disfrutan la conductora y sus invitados. En cuanto a los looks, Juana continúa luciendo los diseños de Gino Bogani.

La revelación de Mirtha: "Estoy aterrada"

Lo que nadie esperaba fue la profunda revelación de "La Chiqui", a días del esperado regreso. Mirtha asistió a la fiesta privada de la revista Gente en el marco de la selección anual de los personajes del año y dio una entrevista a la publicación, en la que habló de su regreso a la televisión. “Muchas gracias por el cariño, quiero que sepan que estuve 300 días sin salir de mi casa", afirmó la histórica conductora sentada al lado de Moria Casán.

"Vuelvo el 18, vuelvo a hacer las noches de Mirtha, pero estoy aterrada porque no me acuerdo cómo se hace el programa”, reveló Mirtha en un video difundido por Gente, ante un auditorio que no se esperaba dicha reacción. Durante el tiempo que tuvo a cargo Juana Viale en las mesazas , el canal nunca logró vencer en el rating a PH: Podemos Hablar, su competidor directo en Telefe. Además, el ciclo se convirtió en un "comité de Juntos por el Cambio", como lo definió con picardía Beto Casella. Es que los representantes del macrismo pasearon todos los fines de semana por los estudios del programa.