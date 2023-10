Quiénes son los invitados de Andy Kusnetzoff para competir con el regreso de Mirtha

Mirtha Legrand volverá a El Trece este sábado y Andy Kusnetzoff ya confirmó a los invitados que tendrá en PH Podemos Hablar para vencer a "La Chiqui" en el rating.

Andy Kusnetzoff presentará una nueva emisión de PH: Podemos Hablar el próximo sábado 7 de octubre, pero no será un fin de semana usual, ya que el mismo día volverá Mirtha Legrand a la pantalla chica. Quiénes son los invitados con los que el conductor de Telefe buscará seguir siendo el líder indiscutido de las noches de los sábados.

Mirtha Legrand regresará este sábado 7 de octubre a la televisión y lo hará con una emisión especial de cara a las próximas elecciones presidenciales del 22 de octubre. Es que "La Chiqui" volverá a la pantalla chica y sus primeros invitados serán Javier Milei, candidato a presidente por La Libertad Avanza, con su novia la humorista Fátima Florez, quienes hace poco confirmaron su romance, sorprendiendo a absolutamente todos.

Quien deberá hacer un gran esfuerzo para derrotar en el rating a Mirtha Legrand y El Trece es nada menos que Andy Kusnetzoff, que este sábado buscará seguir liderando su franja horaria de la mano de Telefe. Para hacerlo, ya confirmó quiénes lo acompañarán en el ya famoso "Punto de Encuentro".

Por un lado, una de las figuras del programa más visto del canal de las pelotitas volverá al ciclo de Kusnetzoff: se trata de La Joaqui, jurado de Got Talent Argentina. La artista estará acompañada por el actor Facundo Arana, el también cantante Joaquín Levinton, el periodista deportivo Gastón Edul y la ex Gran Hermano Daniela Celis, quien en las últimas semanas estuvo en boca de todos tras anunciar que está embarazada de mellizos con Thiago Medina, a quien conoció en la casa más famosa del país.

Lizy Tagliani se quebró con la sorpresa que recibió en PH: "Nunca Más"

Lizy Tagliani lloró desconsoladamente en la última emisión de PH, Podemos Hablar. La conductora de Got Talent Argentina participó del programa de su amigo Andy Kusnetzoff y fue la elegida para participar de la sección "No Podemos Hablar".

La nueva temporada del programa de entrevistas grupales de Telefe llegó con novedades. Este año el ciclo incorporó un cara a cara en el que uno de los invitados debe verse frente a frente con los demás, y luego con alguien desconocido para los televidentes, sin decir una palabra.

Fue así que Lizy no pudo contener en llanto al ver la madre de “La Floppy”, su mejor amiga que falleció hace tres años. Al ver a "Feli" sentada adelante suyo, la comediante empezó a lagrimear. Sin embargo, al no poder decir nada, esperó a que terminara la sección para hablar sobre el vínculo que las une y la desgarradora mentira que inventó para que la madre de su amiga no sufriera.

Por ese entonces, la figura de Telefe ya conocía el diagnóstico de su amiga y asistente. “De todas las mentiras que dije en mi vida, la que volvería a decir una y otra vez es la que le inventé a ‘Feli’ cuando ya sabía lo que iba a pasar con ‘La Floppy’. Yo le decía que estaba ahí porque iba a adelgazar y estaba haciendo un tratamiento. Era en plena pandemia y ella no iba a poder entrar a la clínica”, contó mientras agarraba la mano de Andy.

“Si pudiera concederle un deseo, sería darle esa comida que no le pudo dar", continuó Lizy y añadió: "Cuando iba a visitarla, ella le preparaba su comida preferida. Ese día que se preparó, que si mal no recuerdo era un miércoles, le empezó a doler la panza y se fue al médico. De ahí, ya nunca más pudo volver”.

Por su parte, la madre de La Floppy, le dedicó tiestas palabras a la conductora: "Salí de mi cueva por vos, si no no salgo. Siempre está con nosotros, con vos en tus programas, y conmigo. Siento que siempre está al lado mío. Si estoy durmiendo, a veces se acuesta". Y cerró emocionada: "Lizy sabe muy bien que yo la quiero mucho. Me quedó ella cuando se fue mi hijo. Ella lo formó y tengo tanto agradecimiento para Lizy".