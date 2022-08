Quiénes son las figuras en vista para formar parte del ciclo de Flor Peña

La conductora de televisión habló sobre la salida de "Srta. Bimbo" de su programa. También detalló cómo continuará su programa de América TV.

Flor Peña habló sobre los cambios que hubo en la formación de LPA, su programa en América TV. La conductora de televisión y actriz contó los motivos de la salida de María Virginia Godoy, más conocida como "Srta Bimbo", del ciclo que arrancó en mayo del 2022.

"Yo ya sabía que ella se iría del programa, yo la amo a Bimbo. Es alguien a quien respeto mucho. Ella estaba con muchos líos de horarios, yo ya sabía que ella no iba a poder seguir; intentó quedarse lo más que pudo", comentó la protagonista de la obra teatral Network sobre la salida de la actriz de LPA. "Nosotros ya sabíamos que iba a ver un viernes en el que no íbamos a estar", continuó la celebridad de teatro y televisión.

La intérprete del icónico personaje Moni Argento dialogó con Socios del Espectáculo y también se refirió a la quita de su programa de la grilla de América los días viernes. "Nosotros ya sabíamos que iba a haber un viernes en el que no íbamos a estar", reveló la actriz, quien informó que su compañero de programa, Dan Breitman, se ausentó del ciclo por unos días ya que fue a grabar para el especial de Susana Giménez, del que será parte.

"Yo estoy bien porque me fui yo, estás mal si te echan. Yo era muy feliz, pero hay que trabajar menos, yo estoy quemada. Quiero ver que más hay para una persona como yo en esta vida", contó "Srta. Bimbo" sobre su decisión de dejar el programa de Flor Peña.

Las figuras que estarían en la mira para reemplazar a "Bimbo" en su rol como humorista en LPA son Dalia Gutmann, Dani "La Chepi" y Silvina Luna. De hecho, la primera ya comenzó a participar en el ciclo a modo de prueba.

Flor Peña sobre su incursión en la plataforma Divas Play

Peña aseguró que la publicación de contenido erótico en la nueva plataforma a la que se sumaron varias famosas como Cinthia Fernández y Silvina Luna no tiene que ver con lo económico. "Lo estaba haciendo en Instagram y se estaba poniendo un poco heavy, me lo cerraron en un momento. Y ese es un costado con el que yo me relaciono también mucho, sobre todo con las mujeres. Te pueden gustar o no, pero hay algo de mi sexualidad, de mi poder sexual, que yo asumí no hace tanto, que para mí es muy interesante", expresó la celebridad en diálogo con Infobae.

"Y la verdad es que pintó esa y cuando me aburra me voy. O sea, así. Jamás, jamás dejé de hacer o hice algo solo por el dinero. Soy una laburante. No estoy hecha ni mucho menos, ni soy una millonaria. Soy una laburante. A esta altura no quiero estar en ningún lado que no me haga feliz", agregó la actriz.