Quién se va de Masterchef: el nuevo eliminado de Telefe de este domingo 30 de julio

La final del reality show de Telefe cada día está más cerca. Este domingo un participante abandona Masterchef Argentina.

Solo son cuatro los participantes que quedan activos en MasterChef Argentina; la final está cada vez más cerca. Este domingo uno de los concursantes deberá abandonar la competencia y en las redes sociales se conocieron los favoritos de los televidentes.

Daniela Kompel fue la última eliminada de la competencia el domingo pasado y de esa manera Rodolfo Vera Calderón, Rodrigo Salcedo, Antonio López y Estefanía Herlein son quienes quedaron en el reality show. "Estoy muy feliz, de verdad. Estoy muy orgullosa dedicarle tiempo a esta pasión que tengo desde muy chiquita”, pronunció la cocinera amateur en su descargo final.

"Si es una pasión, no dejes la escribanía que seguramente será tu vida, pero seguí viajando por el mundo porque nos hiciste probar sabores únicos", continuó la exparticipante del reality show conducido por Wanda Nara. Y agregó: "Gracias al jurado por sus palabras, gracias Wanda por todo y a mis compañeros. Les quiero agradecer un montón a mi familia, a mi marido Camilo, a mis padres, a mis hermanos y a mi socio que me bancó en esta excentridad que me mandé. Pero fui muy feliz y estoy muy contenta. Lloro de emoción y no de tristeza porque la pasé muy bien: fue muy divertido y una experiencia inolvidable. Estoy segura de que, de alguna manera, esta experiencia me va a marcar lo que voy a seguir haciendo".

Las predicciones de los fans de Masterchef en las redes sociales

Como es usual desde el comienzo del reality show, los televidentes más acérrimos se pronuncian en sus cuentas de Twitter respecto de sus adherencias o disconformidades con la dinámica del programa. La inminencia de la gala de eliminación puso a los usuarios más activos que nunca y soltaron sus deseos ante la eliminación.