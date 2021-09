Quién gana La Voz Argentina según Spotify: misterio resuelto

En base a un reciente tuit, los fans del reality adivinaron quién será el ganador. La Voz Argentina culmina mañana por la noche.

La final de La Voz Argentina está cada vez más cerca y los niveles de ansiedad de todos los televidentes cada día suben más, tal es así que recientemente se viralizó un podio de los finalistas según sus reproducciones en Spotify. En base a esos datos, muchos auguraron quien sería el ganador de la tercera edición del reality de canto en el país.

Nicolás Olmedo, Luz Gaggi, Francisco Benítez y Ezequiel Pedraza se enfrentarán mañana en la última gala de La Voz Argentina y se conocerá quién será el gran ganador, pero, mientras tanto, los usuarios de Twitter se quitan la ansiedad con un informe publicado por la cuenta Real Time Rating: “Reproducciones en Spotify de los finalistas de La Voz Argentina hasta el momento: Luz Gaggi 340.400, Francisco Benítez 152.300, Nicolás Olmedo 43.500 y Ezequiel Pedraza 28.500”.

De esa manera, según esa información, la integrante del team Mau y Ricky sería la triunfadora de la edición 2021 de La Voz Argentina, por mucha diferencia ante el resto de sus compañeros. Sin lugar a dudas, esos datos son un indicio en cuanto a la popularidad de los cantantes, pero todo puede pasar hasta que se conozca el resultado en el ciclo.

Tiernas palabras de un ex participante de La Voz Argentina hacia Lali Espósito

Uno de los momentos más recordados de esta temporada del reality show es cuando Lali Espósito coqueteó con el participante Facundo Giovos, quien lanzó dulces palabras sobre la cantante en una reciente entrevista. “Fue fuerte, sinceramente fue fuerte. Fue impensado cantarle a Lali. Estaba muy nervioso. Canté como pude, mirándola a los ojos siempre, pero encima cantarle a ella, ahí en vivo. Me parece que no es para cualquiera eso”, expresó en referencia a la serenata que le cantó a Espósito en su primera aparición en el show.

“¿Aunque no parecía, yo estaba muy nervioso, pero bueno, salió lindo y se dio todo un show. Igual, aunque sea todo un show, hay mucho cariño la verdad y yo le tengo un aprecio especial”, continuó y remató: “Me ayudó mucho a crecer en el programa y le voy a estar agradecido toda la vida. Yo estaba shockeado, estaba con mis padres y mi viejo me cachetea y me dice ‘¿vos sos consciente de lo que te acaba de pasar?’, y yo no caía”.