Quién es Oky, el influencer que conquistó a Claudia Albertario y Jujuy Jiménez

Todo lo que se sabe sobre Oky, el streamer tucumano que se robó el corazón de Claudia Albertario y Sofía Jujuy Jiménez en The Challenge Argentina.

Octavio "Oky" Appo, uno de los participantes de The Challenge Argentina (Telefe), resonó fuertemente en las redes sociales durante las últimas semanas, especialmente después del beso que se dio con Claudia Albertario y su intento de conquista a Sofía Jujuy Jiménez.

Lo que muchos seguidores del programa se preguntan es quién es el joven, ya que, a diferencia de varios otros concursantes, no pertenecía al ambiente de la televisión antes de entrar al programa. ¿Quién es Oky? ¿A qué se dedicaba antes de ingresar al reality?

Oky tiene 23 años, nació en Tucumán, es streamer, influencer y cantante. Saltó a la fama luego de la creación de DNG Team, comunidad en la que trabaja para Twitch como exportador de contenido multimedia para Amazon. El joven cuenta con más de 900 mil seguidores en Twitch, 350 mil suscriptores en YouTube y 650 mil en Instagram.

Recientemente, todos los ojos en el reality estuvieron puestos sobre Oky tras su beso con Albertario, quien le lleva 22 años. Todo comenzó cuando todos los concursantes jugaron al juego "Yo Nunca", que consiste en hacer confesiones. "A mí nunca me gustó una chica de este programa", soltó Oky, dejando más que claro que sentía atracción por alguna de sus compañeras.

Fue entonces cuando María Fernanda Callejón notó que se refería a Claudia, su amiga, y alentó a la modelo a que le diera una oportunidad, sin dejarse llevar por prejuicios debido a la diferencia de edad. Después de pensarlo un poco, Albertario cedió y le dio un beso a Oky adelante de todos.

Más tarde, el joven también se mostró coqueteando con Sofía Jujuy, otra de las integrantes del programa. Sin embargo, parecería estar igual de interesado en las dos, ya que en un episodio, besó a Claudia enfrente de Sofía. En uno de los clips, Jujuy dice: "Siento que a Oki le gusta jugar a dos puntas. No entiendo qué está haciendo o qué qiuere hacer. Todo bien, pero no te me vengas a hacer el lindo si le vas a dar besos a Claudia adelante mío también".

