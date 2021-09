Quién es la novia de Beto Casella: Carolina Wyler, locutora de radio y 26 años menor que él

Beto Casella conoció a Carolina Wyler cuando trabajaban juntos en la radio, y a pesar de la diferencia de edad, su conexión lo trascendió todo.

El periodista Beto Casella mantiene una relación con Carolina Wyler, locutora y 26 años más joven que él, desde hace más de cinco años. A pesar de la diferencia de edad, se fue establenciendo un vínculo entre ellos a partir de todas las horas de trabajo que compartían juntos en los programas de radio. Poco a poco, su relación se transformó en un romance reservado, alejado de las cámaras y de la vida pública.

Beto conoce a Carolina hace más de diez años, pero se cree que su relación comenzó en 2014, cuando fueron fotografiados en una cita por primera vez por un grupo de paparazzis. Aunque hoy en día siguen juntos, tuvieron una crisis a principios de 2018, cuando decidieron tomarse un tiempo y vivir por separado, en un momento en el que sus carreras profesionales estaban en distintas sintonías. A finales de ese año, volvieron a juntarse.

Beto Casella conduce el programa de televisión 'Bendita' y el programa de radio 'Bien levantado'.

Tanto Beto Casella como Wyler prefieren guardarse su intimidad para sí mismos, por lo que fueron muy pocas las veces que hablaron sobre su relación en entrevistas. Durante una charla con Tomás Dente en el programa Vino para vos, Carolina contó que al principio se hablaban como compañeros de trabajo, hasta que un día sus conversaciones por WhatsApp se volvieron más profundas y personales.

"Empezamos a hablar de política, nos pasábamos textos. Un día nos tomamos unos mates juntos, que por supuesto no pasó nada”, recordó Betto, y ella detalló: "Un viernes a la noche fui a comer con unas amigas y después me fui a casa. Laburo un montón, no tenía esas cosas de bares y salir mucho... Y me quedé en casa viendo videítos de YouTube de discursos de Perón y le mando un mensaje de texto: 'Perón y vos me están volando la cabeza'". A partir de ese momento, Beto se dio cuenta de que su vínculo trascendía lo profesional.

La relación de Beto Casella con su hijo Franco

Recientemente, el periodista conversó en Los Ángeles de la Mañana (LAM) sobre su hijo Franco, que quiere ir a probar suerte a Estados Unidos y comenzar una vida allí. “Yo no tengo forma de motivar a mi hijo, que piensa irse a probar suerte afuera. A mí me rompe el corazón, ya tiene pasaje y todo", comenzó Beto, y comentó que todavía no sabe de qué va a trabajar ahí, pero que piensa estudiar alguna carrera y perfeccionarse profesionalmente.

A pesar de que como padre piensa apoyarlo en todo lo que se proponga, admitió que la noticia lo impactó. “Al principio me quedé congelado, obviamente con la madre le ofrecimos absoluta libertad para decidir lo que quisieran y elegir la carrera que quisieran. En esto también tenés que desear que le vaya bien y preguntarle en qué podés ayudarlo”, finalizó.