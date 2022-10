Qué va a pasar con Thiago de Gran Hermano: el protocolo que sigue la producción tras la detención del papá

Periodistas revelaron que podría pasar con Thiago de Gran Hermano después de que su padre, Julio Medina, fuera detenido por lesiones y amenazas denunciadas por su hijastra.

Periodistas de espectáculos dieron a conocer cuáles son las posibilidades que le deparan a Thiago Medina de Gran Hermano tras la detención de su padre. Julio Medina fue denunciado por lesiones y amenazas por su hijastra Camila Ayelén Deniz y se reveló qué podría hacer la producción de Telefe en cuanto a la información que le brinden al joven.

"Muerte de algún de familiar o alguna causa de fuerza mayor, como lo que pasa con el papá de Thiago, son las únicas razones que pueden romper el aislamiento, según el reglamento. Si la producción decide que es necesario comentarle esta información, se lo citará al confesionario", informó Leo Arias en su cuenta de Twitter sobre lo que rige en los protocolos del reality.

Santiago del Moro se refirió a lo acontecido en la última gala de eliminación del reality, en la que Martina resultó expulsada con el 57% de los votos. "Como es de público conocimiento y con respecto a todo lo que ha acontecido en las últimas horas con la familia de Thiaguito, queríamos comunicarles a todos ustedes que la producción de todo el programa sigue con el protocolo correspondiente que se da en estos casos", enunció el conductor de Gran Hermano. Y agregó: "Estamos en contacto permanente con la familia, dándole todo el apoyo y el seguimiento apropiado para esta situación tan delicada. Un hecho espantoso, una denuncia que corre su curso. Se está trabajando, activando todos los protocolos correspondientes con su familia y estando presentes también con él, así que a no preocuparse con eso que estamos detrás de eso también".

La emoción de Thiago y Nacho al recordar a sus madres en Gran Hermano

"Perdí a mi mamá cuando yo tenía 8. Siempre veía en el día de la madre que todos estaban con sus mamás y yo no me sentía bien en esos momentos", recordó Thiago entre sollozos y no pudo continuar porque la angustia le cerró la garganta. En esa misma charla que todos los participantes de Gran Hermano tuvieron en el sillón del living, Nacho también habló sobre la pérdida de su madre y se quebró: "En un proceso de quince días mi mamá se enfermó y falleció. Fue muy complicado porque dentro de todo era muy chico, era la primera vez que perdía a un familiar cercano y era mi mamá. Fuera de joda, fue complicado".

Nacho contó que se quedó con su abuela ya que su padre es súper presente pero vivía en el exterior. "Mi frustración fue no haber hecho un montón de cosas que capaz las posponía para hacerlas más adelante. Boludeces; desde ir a comer hasta irme de vacaciones con ella. Cuando ella me decía de hacer algo capaz que le decía que no porque tenía otros planes. Pero no me cabe duda de que ella va a estar siempre conmigo y que me acompaña siempre", cerró emocionado.