¿Qué piensa Adrián Suar? Tinelli tomó una drástica decisión: Chau Showmatch

Tinelli tiene decidido terminar con Showmatch y ya piensa un nuevo formato para regresar a la TV.

El futuro de Marcelo Tinelli en la televisión argentina es todavía una incógnita, aunque algunos detalles comienzan a develarse. En las últimas horas se filtró que el conductor dejará de hacer Showmatch, su histórico programa en la pantalla de El Trece. El futuro del empresario.

Tinelli tiene decidido volver a la televisión durante 2022 y la pantalla elegida es la de El Trece, una definició que puede resultar un alivio para Adrián Suar debido a los problemas de rating que afronta el canal del Grupo Clarín. De heco, La Flia, su productora, ya está trabajando en el proyecto para este año con fechas a mitad de año, según reveló el periodista Pablo Montagna en La Nación.

Si bien la vuelta está garantizada, una decisión de Tinelli sorprendió a propios y extraños. Después de una mala temporada en 2021, el "Cabezón" definió el fin de Showmatch y la creación de una nueva apuesta para cambiar de aires. De esa forma, el conductor le pone fin a uno de los programas históricos y más exitosos de la TV argentina. El ciclo comenzó en Telefe como Videomatch en 1990 y se transformó en El Show de Videomatch en 1995; en 2005 se rebautizó como Showmatch al pasar a Canal 9 y un año después desembarcó en El Trece

“No se va a llamar Showmatch, ya que haremos otro programa, otro formato, otro nombre”, le ratificó Tinelli a Montagna para La Nación. Los argumentos se sostienen en razones artísticas y fueron desmentidas las versiones de una prohibición de usar el nombre por parte del Grupo Indalo, actual dueña de la productora Ideas del Sur.

El nuevo formato de Marcelo Tinelli para El Trece

La nueva apuesta de Tinelli está en un formato bastante distinto al de los últimos años. Si bien seguirá siendo un show de talento, esta vez estará inspirado en un éxito de la BBC: All Together Now. En este formato, el jurado está compuesto por 100 personas de distintos orígenes, desde influencers y mediáticos hasta referentes de diversos ámbitos.

Los jurados votan con un método muy particular: deben ponerse de pie para que se encienda una luz en su sitio (todo un gesto en el mundo del espectáculo) y de esa forma le otorgan un punto al o la concursante. De acuerdo a su puntaje, las personas participantes se clasifican y compiten entre sí.

Otra alternativa es también un producto británico, conocido como The Dancer. Se trata de un certamen de baile creado por Simon Cowell que hace poco desembarcó en España con mucho éxito.