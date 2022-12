Qué periodistas no siguen en El Trece en 2023

La lista de periodistas que se van de El Trece en 2023. Quiénes son los conductores y panelistas que se marchan del canal del Grupo Clarín y por qué.

El 2022 fue un año muy movido para la televisión argentina. Y el 2023 no será la excepción. En tiempos en los que la pantalla chica debe competir más con el mundo del streaming, las autoridades de El Trece sufrirán varias bajas importantes: varios periodistas, conductores y panelistas de renombre se van del canal.

De acuerdo a lo que trascendió en las últimas semanas y por diversos motivos, figuras que pasaron por el canal perteneciente al Grupo Clarín tomaron la drástica decisión de marcharse. Por lo tanto, tanto el gerente de programación Adrián Suar como el resto de los directivos jerárquicos tendrán que ingeniárselas para incorporar gente que esté a la altura de los nuevos productos que competirán en el rating, principalmente, contra su archirrival Telefe.

Quiénes son los periodistas, conductores y panelistas que se van de El Trece en 2023

Karina Iavícoli

Karina Iavícoli finalizó su participación en Socios del Espectáculo, programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece. El motivo de su salida, según trascendió, es por "motivos familiares". Así lo indicó la panelista hace unos días: "No hay nada raro para contar. Este trabajo uno sabe cómo es: va a un lugar, a otro, vuelve. No pasó nada raro. No busquen donde no hay. Me voy de un lugar donde la pasé bien y la estoy pasando todavía, porque me voy la semana que viene que ya arrancaban mis vacaciones".

"Prioricé poder llevar a mi hija al colegio. Sé que para todos es importante la familia así que me van a entender. Son momentos", agregó. Y concluyó: "Me voy super bien. Nos divertimos, crecimos, nos peleamos como pasa en todos lados".

Karina Iavícoli deja "Socios del Espectáculo".

Carlos Monti

Carlos Monti le comunicó a las autoridades de El Trece que no seguirá como panelista de Nosotros a la Mañana programa matutino que conduce Joaquín "El Pollo" Álvarez. "Yo simplemente me quiero despedir, agradecerle a todo el equipo, a toooodos en general por la buena onda, acá hay muy buena onda, para laburar, buena onda para hacer compañeros, buena onda de verdad, y eso es algo que yo voy a extrañar", indicó el periodista en su descargo.

Pese a que nunca dio los motivos por los cuales dejará de trabajar en El Trece a partir del 2023, dio a entender que él mismo tomó la decisión. "Cuando tomé la decisión me costó, no fue fácil, tuve que irme, tomar distancia, poner la cabeza en frio, la verdad es que a mí me cuesta soltar..., pero en algún momento uno tiene que tomar decisiones", explicó, muy emocionado.

Carlos Monti deja "Nosotros a la Mañana".

Marcelo Tinelli

Luego de varios años, Marcelo Tinelli deja El Trece en 2023. Tras el final de Canta Conmigo Ahora, el conductor tiene pensado abrirse del canal. Según indicó Laura Ubfal en Net TV, "El Cabezón" tiene varios proyectos en mente. "Es verdad que le ofreció a Wanda (Nara) hacer un programa para su productora porque LaFlia continúa más allá de su relación con El Trece", indicó la periodista. Y añadió: "Marcelo tenía contrato hasta fines de este año y el contrato se respeta. El Trece invirtió mucho dinero en el formato de Marcelo. Un formato que Tinelli no quería hacer y el canal sí",

Marcelo Tinelli deja El Trece luego de conducir "Canta Conmigo Ahora".

Darío Barassi

La situación de Darío Barassi es un tanto incierta. Por un lado, Adrián Suar lo tiene en sus planes y así lo dejó en claro: "Ya estamos hablando para ver qué hacemos el año que viene porque la verdad disfruté mucho de la conducción. Estoy con ganas de seguir".

De todas formas, el conductor de 100 argentinos dicen no tiene claro si seguirá en 2023: "Hasta diciembre cumplo con mi contrato, después no sé si el formato sigue sin mi persona, yo calculo que no y no sé si yo pueda volver con ese formato más adelante". De hecho, Laura Ubfal reveló que Carina Zampini podría tomar las riendas del programa para reemplazar a Barassi.