Qué pasó entre Lautaro Martínez y El Tucu Correa: el conflicto que inquieta a la Selección

Luego de que surgieran rumores de conflicto entre Lautaro Martínez y Joaquín "El Tucu" Correa, se filtraron detalles sobre lo que pasó entre los delanteros de la Selección Argentina.

Lautaro Martínez y Joaquín Correa se encuentran en el ojo de la tormenta. En las últimas horas trascendieron rumores de que "El Toro" está en un conflicto con su novia, Agustina Gandolfo, y que "El Tucu" está involucrado en el tema. Para colmo, en Socios del Espectáculo explicaron algunos detalles de lo que pasó.

A través de la pantalla de El Trece, Paula Varela señaló: "La alarma empezó a sonar porque Lautaro Martínez, que se le cierra el Instagram, y su mujer postea que el amor es eterno. Ella hace tres semanas que no postea nada con Lautaro y lo último con él fue el cumpleaños de su hija". En tanto, la panelista explicó que Gandolfo dejó un misterioso mensaje en las redes: "Los finales no son tan felices". "Ella dio muestras de que algo raro estaba pasando en la relación", agregó.

Frente a dicho escenario, en las redes sociales comenzó a tomar fuerza el rumor de que Joaquín Correa "tuvo algo" con la novia de Lautaro, su compañero de Inter de Milán y de la Selección Argentina. "El Tucu Correa aparece en esta cuestión porque ella y Agustina Gandolfo tuvieron algo en el pasado y se decía que otra vez estaban juntos", indicó Varela, que intentó ponerle claridad a un asunto que tiene en vilo a la farándula.

Agustina Gandolfo respondió a las versiones de infidelidad a Lautaro Martínez.

Finalmente, la panelista de Socios del Espectáculo opinó: "La nueva novia de Tucu Correa, una chica monísima, Chiara, italiana, empezó la relación hace dos meses y se fueron a Miami con Paulo Dybala y Oriana Sabatini". Y concluyó: "Se dijo que hubo una confusión con Agustina Gandolfo porque son muy parecidas, pero muy aclarado no está". Adrián Pallares se expresó al respecto y advirtió: "Esto nació en la mañana italiana, madrugada argentina, por lo tanto el rumor nació en Italia. Para que después no nos echen la culpa a nosotros. Van a ver un silenzio stampa en los periodistas deportivos, que nos pasaron mucha data pero todos te dicen 'no me nombres que tengo que viajar y no quiero que me puteen'".

Lautaro Martínez volvió a Instagram y su novia también dejó un mensaje: qué dijeron tras los rumores

Horas después de que desapareciera de Instagram, Lautaro Martínez regresó a las redes con un mensaje en el que dio a entender que no podía acceder a su cuenta oficial: "¡Instagram recuperado!". Por su parte, su pareja desmintió las versiones que circularon: "Yo tomando unos mates mientras veo el poder de imaginación que manejan. Los amo".

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo.

Camila Homs fulminó a Rodrigo de Paul

Sin dudas, la separación de Camila Homs y Rodrigo de Paul fue uno de los escándalos del año. Además de la polémica que se generó alrededor del nuevo romance del futbolista con Tini Stoessel, que muchos aseguraron que comenzó cuando todavía no se había separado de Homs, se habló mucho del reclamo económico que le había hecho la madre de sus hijos a De Paul.

Los trascendidos y las disputas mediáticas se hicieron una constante en el último tiempo, hasta que hace una semana Homs compartió un "comunicado conjunto" con el futbolista en sus redes sociales. En él aclaraban que habían decidido juntos dar por terminados los conflictos judiciales por el bienestar de sus hijos y llegar a un acuerdo. En ese sentido, Homs habló por primera vez en público del acuerdo económico al que llegó con su expareja y padre de Francesca y Bautista.

"Como todos lo vieron llegamos a un acuerdo gracias a Dios, siempre por el bienestar de nuestros niños, así que todo mucho más tranquilo", contó Camila en diálogo con el cronista de Socios del espectáculo. Consultada si había quedado contenta con lo firmado, la expareja de De Paul fue clara: "Sí, quedé muy conforme". Pero eso no fue todo, porque Homs también aseguró que aún no sabe si podrá ir al Mundial de Qatar junto con sus hijos o inclusive con su pareja Carlos Benvenuto.