¿Qué pasará con Crónica? La millonaria deuda que arrastra

Ex empleados de la emisora de Héctor Ricardo García reclaman pagos no emitidos y ponen en riesgo la continuidad del canal.

La continuidad de Crónica peligra por la millonaria demanda de ex trabajadores.

El Grupo Crónica atraviesa un difícil momento económico, tras las denuncias por millones de pesos que ex empleados de la empresa llevan adelante. Tras el desalojo a Anabela Ascar de la mansión del dueño del canal, periodistas de espectáculo han ofrecido información sobre la situación que atraviesa el medio creado por Héctor Ricardo García y cuál es el reclamo de los trabajadores.

“Vamos a arrancar con esto porque es un temón. Tiene que ver con la deuda que existe hace años con ex empleados de Crónica. Son ex empleados de García que denuncian una deuda millonaria”, comenzó Karina Mazzocco en su programa A la Tarde, sobre el conflicto que enfrenta la hija de García por supuesto incumplimiento de pago.

La panelista Débora D’Amato ofreció desconocidos datos sobre el problema que envuelve a los trabajadores y enunció: “Son siete los empleados que reclaman lo que les corresponde. A raíz de uno de los programas donde tocamos el tema de la casa de Héctor Ricardo García, el propio Rubén (uno de los denunciantes) se comunicó con Ricardo Godoy, esposo y abogado de María Elena García, la hija de Héctor”.

“La negociación y las charlas parecían estar en buenos términos, el reclamo parecía avanzar, pero de golpe se empezó a clavar el visto y los empleados no están teniendo ninguna respuesta”, cerró D’Amato sobre la falta de comunicación que habría entre los denunciantes y quienes deberían abonar lo que se les debe. “El mítico edificio de Crónica está en riesgo por la furia de los ex empleados de Héctor Ricardo García”, reflexionó Mazzocco y dio pase a un informe que afirmó: “Tras el conflicto con Anabela Ascar aparentemente resueltos, María Elena García se enfrentan a los ex trabajadores de Crónica. Millones en juego y riesgo de embargo”.

La bronca de María Elena García con Anabela Ascar

Después del desalojo a Anabela Ascar por un arreglo económico, María Elena García fue a la mansión de su padre y se encontró con un gran abandono. A la salida, el notero de Intrusos le hizo algunas preguntas y ella reveló que lo que más le dolió de las actitudes de la locutora fue que no le hiciera llegar sus mensajes a su padre. “Le mandé varias cartas, mensajes a mi padre, los que nunca fueron entregados por Anabela. Esa es mi bronca”.

“He hablado con personas que les pedí que le transmitan ciertos mensajes que no le llegaron. Tengo la paz de que vine al velatorio, por más bronca que hemos tenido en el medio, era mi padre”, cerró con tono de indignación la hija del dueño de Crónica TV.