Qué le pasa a Silvina Luna y por qué está internada

Los detalles sobre el calvario que Silvina Luna enfrenta sobre su salud, tras la mala praxis ocasionada por Aníbal Lotocki.

Silvina Luna volvió a ser internada de urgencia el pasado jueves 1 de junio de 2023. La modelo está en la espera de un trasplante de riñones, a causa de los problemas crónicos de salud que padece hace más de diez años. Sin embargo, recientemente su cuerpo se infectó con una bacteria que requirió asistencia médica inmediata. Por esta razón, su trasplante debió posponerse.

Al día de hoy, Luna sufre serios problemas de salud: tiene hipercalcemia (alto nivel de calcio) e insuficiencia renal. Como consecuencia de esto, debe ser internada bastante a menudo y no puede llevar una vida normal. Recientemente, su cuadro empeoró y los médicos decidieron que lo mejor sería realizarle un trasplante, pero una infección bacteriana pospuso sus planes. Una vez más, la modelo abrió su corazón y les contó a sus seguidores de las redes sociales algunos detalles sobre su estado actual.

Silvina enfrenta estos problemas de salud por la mala praxis que le ocasionó el doctor Aníbal Lotocki, quien le realizó procedimientos estéticos en 2011, inyectándole metacrilato, sustancia que le provocó una intoxicación en todo el organismo. Esto mismo les hizo a otras reconocidas figuras del medio, como Pamela Sosa, Stefy Xipolitakis y Gabriela Trenchi. Por esta razón, Lotocki fue condenado a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer medicina por el Tribunal Oral y Correccional N°28 de la Ciudad de Buenos Aires.

“Hola amigos, miren dónde estoy: estoy en la sala de diálisis. Supongo que mañana ya me voy a casa. Me vine a internar porque salieron los resultados de la biopsia de la micobacteria y, por fin, se pudo detectar cuáles son los remedios específicos que tengo que tomar", comenzó Luna, a través de un descargo en su cuenta de Instagram. "Son dos, así que los estoy probando ahora, internada, para ver si los tolero y si está todo bien. Por ahora, viene todo perfecto, así que estoy contenta con eso”, agregó.

Afortunadamente, aseguró sentirse "entusiasmada" y con todas las energías para enfrentar "el camino para combatir esta bacteria y el camino al trasplante". "Quería contárselos a todos los que están ahí pendientes, a los que me preguntan y a los que me envían oraciones y palabras de cariño. Así que gracias y seguimos ahí, con fuerza. A no bajar los brazos a toda persona que esté en una situación similar”, cerró.

Días atrás, había explicado en LAM (América TV) que, para sobrellevar esta situación, intenta pensar todo "como un paso a paso". "Si pienso en todo lo que tengo que encarar, me agarra una ansiedad bárbara. Familiares míos se ofrecieron a donarme un riñón. Todavía falta y no me quiero adelantar", sumó. Por último, destacó que una de las personas que se ofreció a donarle un riñón fue su hermano. "Todavía me da cosa hablarlo. Yo sé que él está ahí, pero todo depende de muchas cosas”, concluyó.

La repudiable frase de Aníbal Lotocki sobre su denuncia

Recientemente, Aníbal Lotocki reapareció en los medios y desmintió haber cometido mala praxis con una repudiable declaración sobre la denuncia que enfrenta. “Desde 2017 o 2018 que no hablo, por recomendación de mis letrados. Me dijeron que esto no se dirime en los medios de comunicación, que esto hay que resolverlo en la Justicia. Por eso me llamé a silencio. Si esto es ratificado por Casación, yo no solo podría ir preso sino que también quedaría inhabilitado para ejercer por algunos años, por lo menos”, comenzó, en diálogo con Intrusos (América TV).

Y agregó: “Esto es lo único que sé hacer, a lo que dediqué toda mi vida. Tengo cuatro hijos, tengo familiares, tengo cuestiones que mantener. Si no puedo trabajar, es una preocupación. Entiendo que debíamos recurrir a esta sentencia porque yo no hice nada que no fuera dentro del marco legal, nada ilegal”. Sus declaraciones despertaron una fuerte polémica, no solo entre los damnificados, quienes sufren problemas de salud de por vida por su culpa, sino también entre millones de usuarios de las redes sociales.