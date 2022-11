Qué es de la vida de Melisa Durán, la ex se Sergio Denis que fue infiel en Gran Hermano

La exparticipante de uno de las temporadas del reality tuvo un rotundo cambio de vida y hoy en día está irreconocible.

Melisa Durán, ex Gran Hermano.

Gran Hermano sirvió, en muchas situaciones, como una puerta de entrada al mundo de la fama para muchos de sus participantes. Sin embargo este no es el caso de todo el mundo, ya que hay ex "hermanitos" que decidieron alejarse por completo de la televisión al no soportar el nivel de exposición. Este último es el caso de Melisa Durán, la concursante de la edición del 2007 que era pareja de Sergio Denis y le fue infiel dentro del programa. Hoy, lleva una vida de bajo perfil y alejada completamente de la farándula.

Hay personajes que pasaron por el reality que, hasta el día de hoy, aún son figuras mediáticas. Nombres como el de Andrea Rincón, Amalia Granata, Cristian U, Ximena Capristo o Gustavo Conti son algunos de los que más trascendieron luego de su paso por Gran Hermano. Pero hay casos en los que, aunque parecía que su perfil encajaba a la perfección para triunfar en televisión, no terminaron tolerando las consecuencias de la fama y decidieron alejarse de este mundillo.

Melisa Durán fue una de las 18 elegidas para entrar a la casa de Gran Hermano en el año 2007. En ese entonces ella tenía 22 años y estaba en pareja con el reconocido cantante Sergio Denis. Sin embargo, su popularidad cobró una muy mala mirada cuando le fue infiel al artista frente a las cámaras de reality.

Su paso por el reality duró tan solo tres semanas, ya que su actitud disgustó muchísimo al público, quien no dudó en darle sus votos negativos. Por este motivo, se convirtió en la segunda eliminada de Gran Hermano 2007 con el 80,4% de los votos negativos. Y aunque todo apuntaba a que se iba convertir en un personaje mediático, decidió seguir otro rumbo y dedicarse a otra profesión.

Hace un año atrás, Melisa brindó una entrevista en donde contó a qué se dedica actualmente. "Fui armando mi camino, me rodeé de buenas amistades y de mis seres queridos, estudié mucho y tengo planes de ser psicóloga infantil para acompañar de una manera más acertada a mi hijo que desde los 2 años le diagnosticaron condición del espectro autista", reveló.

Además se conoció que, luego de alejarse de la televisión, conoció a su ex esposo, Leandro Capurro, en un boliche. A los dos meses de salir, decidieron casarse y mudarse a una casa en Villa Domínico. Luego tuvieron un hijo al que llamaron Santino. Pero su matrimonio no perduró en el tiempo y se divorciaron a los pocos años de casados.

El vínculo entre Melisa Durán y Sergio Denis

Cuando ingresó a la casa de Gran Hermano, Melisa estaba estudiando para ser actriz y se encontraba en pareja y conviviendo con Sergio Denis. La pareja se conoció de forma casual en la calle, pero se desmoronó rápidamente por el escándalo mediático que protagonizaron en 2007.

Tres meses después de hacer el casting para Gran Hermano, Durán se encontró a Denis siéndole infiel en su propia casa. "Pensé que no me había afectado tanto, pero mi inconsciente me jugó una mala pasada y terminó saliendo todo mal", reveló unos años más tarde en diálogo con Paparazzi. Por este motivo, Melisa decidió pagarle con la misma moneda en televisión abierta.

Melisa Durán y Sergio Denis.

"Tuve una postura que jamás quise que me vieran y mucho menos hacerlo quedar mal a él, que lo amaba tanto a pesar de todo", continuó en su momento la mediática, quien no puso recuperar su relación luego de lo sucedido. Luego sentenció: “Lamenté con el alma los sucesos desafortunados que se habían desencadenado antes, durante y después de mi participación en el programa”.