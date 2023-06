¿Qué es de la vida de Hernán Piquín? El histórico ganador del Bailando con Noelia Pompa

Hernán Piquín adquirió muchísima fama tras ganar el Bailando por un Sueño en El Trece junto a Noelia Pompa. Sin embargo, y pese al reconocimiento que ganó en la TV argentina, el reconocido bailarín dio un drástico giro en su vida.

Hernán Piquín se ganó el cariño y reconocimiento del público a raíz de sus consagraciones en el Bailando por un Sueño de las ediciones 2011 y 2012 en El Trece. De todas formas, el bailarín que se convirtió en una personalidad famosa por su participación en el programa de Marcelo Tinelli dejó de estar bajo la lupa de la farándula argentina. ¿Qué fue de su vida?

El oriundo de Los Polvorines (Provincia de Buenos Aires) tuvo años de absoluta gloria y éxito en la TV nacional: fue el primer bicampeón del certamen de baile conducido por Tinelli junto a Noelia Pompa, que este año estará formando parte del mismo ciclo por América TV; y en 2014 volvió a llegar a una final, aunque perdió el mano a mano con Anita y "El Bicho" Gómez.

Luego de aquellos años de éxitos, Piquín comenzó a crecer en su carrera como bailarín y brindó shows musicales aclamados como el de Freddie, que estaba inspirado en el músico Freddie Mercury, y en otros como Signum, Let it Be y Dionisio, entre otros.

Hernán Piquín y Noelia Pompa fueron bicampeones en el Bailando por un Sueño.

Asimismo, Piquín formó parte de la edición del Bailando por un Sueño de las ediciones que tuvieron lugar en 2017 (semifinalista), 2018 (fue invitado), 2019 (abandonó en la 7° gala) y finalmente fue jurado de La Academia de ShowMatch en 2021.

Qué fue de Hernán Piquín tras su paso por la TV argentina

Tras más de diez años con apariciones constantes en El Trece para formar parte de los programas de ShowMatch, Hernán Piquín optó por alejarse de la televisión y poner el enfoque en su carrera como bailarín. De hecho, y actualmente, Piquín no suele brindar demasiadas entrevistas y está enfocado en El Show debe continuar, un espectáculo que repasa la vida de Freddie Mercury y que brinda en distintas partes del país.

Sobre este show, el ex compañero de baile de Noelia Pompa en el Bailando contó cuál es el objetivo principal en una charla reciente que le brindó al diario Río Negro en mayo de 2023: "La propuesta de este show y mi trabajo escénico es intentar contar un poco cómo fue la vida de Freddie Mercury, los momentos más significativos de su vida, desde su llegada a Londres para estudiar en una escuela de arte y darse cuenta que lo que quería realmente era cantar, el amor, el desamor, el despertar sexual, su sexualidad, su éxito, sus momentos de soledad, la noticia de su enfermedad, hasta llegar a sus últimos días".

La última entrevista que dio Hernán Piquín en la TV

Hernán Piquín reapareció en la televisión y sorprendió a todos al hablar de su rotundo cambio de vida tras ser bicampeón en el reality Bailando por un sueño, de ShowMatch. "Un respiro viene bien", afirmó el bailarín que adelantó su actual proyecto laboral homenajeando a uno de los rockeros más importantes de todos los tiempos. "Un respiro viene bien", afirmó el bailarín, quien adelantó su actual proyecto laboral homenajeando a uno de los rockeros más importantes de todos los tiempos.

Invitado a Socios del Espectáculo (El Trece), Hernán Piquín reveló que luego de ser dos veces campeón del Bailando por un sueño y de integrar el jurado de dicha competencia, decidió alejarse de la televisión y de los escándalos mediáticos característicos del medio. A contramano del camino que muchos de los que triunfan en la televisión deciden tomar, el bailarín optó por enfocarse en sus proyectos personales y seguir con El show debe continuar, un aclamado espectáculo sobre la vida y la trayectoria del icónico Freddie Mercury, líder de la banda de rock Queen.

El show donde Piquín homenajea a Mercury sigue su camino a la fama, el rock, las tentaciones, el amor verdadero, la lucha de los sentimientos encontrados, la codicia, la rebeldía y la aceptación, a través de 22 canciones recordadas del intérprete como Who wants to live forever, A kind of magic, Innuendo, Somebody to love, We are the champions, Under presure, To much love kill you, I want you break free, Love of my life, Living on my own, Killer Queen, Bohemian Rapsody, Save me, dont stop me now, In my defense, Another one bits the dust, Barcelona y Show must go on, entre otras.