Harto de los rumores, Tinelli confirmó lo que todos esperaban en América TV: "Me falta"

Luego de varias especulaciones, Marcelo Tinelli decidió hacer un anuncio esperado en América TV sobre su situación en la TV argentina. El descargo del famoso conductor.

Marcelo Tinelli se hartó de las versiones que tuvieron lugar en los últimos meses sobre su futuro en la televisión argentina. El conductor, quien hace poco se fue de El Trece para sumarse a América TV, hizo un fuerte descargo en el que se refirió a lo que pasará con el Bailando por un Sueño, certamen que se puso en duda después de tantas vueltas.

Mientras surgieron versiones de que el Bailando podría finalmente no emitirse, y el rumor de su romance con Marian Farjat tiene cada vez más protagonismo en la farándula argentina, Tinelli dio la cara en un móvil de Intrusos en el Espectáculo, programa conducido por Florencia de la V.

Consultado por la situación del programa, Marcelo terminó con la versiones y confirmó que el Bailando por un Sueño saldrá al aire: "Ya firmó Moria, firmó Ángel, firmó Pampita, después ya tenemos a casi todos los participantes cerrados, me falta confirmar dos o tres, pero ya casi estamos". En tanto, "El Cabezón" señaló cuándo sería la fecha de estreno del ciclo que se emitirá por América TV: "Está todo listo, el estudio... esperemos estar en agosto al aire".

Marcelo Tinelli conducirá el Bailando por un Sueño en América TV.

Por otro lado, Tinelli se refirió a la situación de otras figuras que pueden llegar a estar en el programa: "Noelia Pompa no está firmada, pero está todo bien. El Bicho y Anita también estarían. Romina Uhrig me parece que también es una buena incorporación. Dani 'La Chepi' tenemos reunión mañana (NdeR: por este jueves 29 de junio), pero calculo que va a estar y me encanta como humorista".

Finalmente, y consultada por la situación de su hija Cande Tinelli, comentó: "El único problema que tiene, es que ahora empezó con la música y lo va a venir a presentar en julio. Está en España con Coti y están bien. Yo sé que están muy bien. Uno como papá, lo que le hace bien a un hijo, bienvenido sea".

Rodrigo Vagoneta contó qué fue lo peor de trabajar con Marcelo Tinelli

Rodrigo Vagoneta es uno de los humoristas más representativos del exprograma del Show de VideoMatch, liderado por Marcelo Tinelli desde los años '90 hasta mediados de los 2000. Y con el correr del tiempo, el protagonista decidió hablar sobre su experiencia de trabajar con "El Cabezón" y expuso cuál era uno de sus mayores miedos.

"Le pedía a Dios no hacer cámaras ocultas en Videomatch. No me gustaban, me daban miedo", aseguró Rodrigo Vagoneta en Doble Mérito. De este modo, y pese a que las cámaras ocultas fueron gran parte del éxito del Show de VideoMatch, no todos sus intérpretes estaban cómodos al realizarlas.

La participación de Rodrigo Vagoneta en El Show de VideoMatch lo tuvo como protagonista en diferentes sketches, tales como Los Jaimitos, Los Tangueros y otros éxitos. En la actualidad, integra diferentes programas en los que desenvuelve su humor. Sin ir más lejos, en los últimos años le agregó su cuota humorística a los programas de Guido Kaczka en El Trece.