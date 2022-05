Qué dicen los chats de Wanda Nara con Zaira: "Hay cosas picantes"

Zaira Nara dio a conocer qué tan fuertes son sus conversaciones junto a Wanda Nara. La drástica decisión que ambas tomaron para evitar que los mensajes se filtren.

Zaira Nara reveló cuán picantes son sus conversaciones por WhatsApp con su hermana, Wanda Nara, y sorprendió con una insólita decisión que toma cada vez que termina de hablar con ella. La modelo y conductora de televisión aseguró que el contenido de esos chats sería irreproducible en los medios.

"Hablamos de todo. O sea, creo que el chat con Wanda es el más borrado del planeta porque me da miedo", reveló la ex presentadora del ciclo Morfi, Todos a la Mesa, y agregó que borra absolutamente todo lo que su hermana le dice porque los mensajes no resistirían un archivo.

En diálogo con LAM, Zaira informó que tiene un grupo de WhatsApp junto con su Wanda y su madre, Nora Colosimo, y soltó: "Ahí hay cosas más picantes". Es de público conocimiento el carácter fuerte de la esposa de Mauro Icardi ya que lo ha mostrado en varias de sus apariciones en televisión y redes sociales, pero estas declaraciones de su hermana confirman que Wanda sería aún más polémica en privado.

El emotivo recuerdo de Zaira Nara a Gerardo Rozín

Zaira Nara mostró su sensibilidad en su cuenta de Instagram días después del fallecimiento de Gerardo Rozín, quien partió tras luchar contra un cáncer invasivo. "Desde la primera reunión que tuvimos, en la que me dijiste; armé este programa para vos, en 15 días me bajo. (Y yo tan desconfiada te dije, ‘mira si te vas a bajar de un éxito en Telefe’) y así fue. A los 15 días después de prepararme y darme las herramientas necesarias, te bajaste y me dejaste al mando del programa", comenzó su descargo Zaira, en alusión a su vínculo laboral con el creador de Morfi.

La modelo contó que día antes de su muerte habían tenido una reunión con Rozín y reveló detalles al respecto: "Me dijiste ‘me estoy muriendo’ y yo, como siempre, desconfiada y un poco tratando de seguir con nuestro humor, no te creí ni te quise creer. Y no me estabas mintiendo. Una vez más, me estabas preparando para lo que se venía".

"Para mí, la tele jamás será lo mismo sin vos. Fuiste y serás la primera persona que supo reconocerme, impulsarme y acompañarme. Gracias por pensar aquella vez en mí", concluyó Zaira, emocionada. Días más tarde, la modelo y presentadora fue una de las que condujo el homenaje a Rozín, junto a Jésica Cirio y Julieta Prandi.