El listado completo de conductores y figuras que no siguen en Telefe de cara al 2025.

Telefe volvió a ser el canal más visto de la televisión argentina otro año consecutivo en la competencia directa por el rating con El Trece y América TV. De cara al comienzo del 2025, la dirección artística ya tiene confirmados cuáles son los conductores que siguen y quiénes son los que pegarán el portazo.

Es común que en cada final de año, los canales de televisión se encarguen de definir sus programas y sus figuras. En 2024, Telefe fue nuevamente el canal más visto superando a sus competencias más directas como El Trece y América TV, aunque durante la segunda mitad, el promedio bajó considerablemente y hubo jornadas que se las terminó llevando el canal del sol.

Acostumbrado a tener mayormente producción de realities que suelen tener un tiempo breve de vigencia al aire, como Gran Hermano o Bake Off, Telefe ya cuenta con una serie de datos importantes. De acuerdo a la información a la que pudo acceder El Destape, el canal de las pelotas tiene confirmado cuáles son los programas que siguen y cuáles son los ciclos que no, así como también los conductores y periodistas que se podrán ver en la pantalla en 2025 y aquellos que no renovarán su contrato ya sea por decisión de la señal o propia.

Quiénes no siguen en Telefe en 2025

Cristina Pérez de la conducción de Telefe Noticias

Lío Pecoraro del panel de A La Barbarossa

Wanda Nara de la conducción de Bake Off (podría volver durante el 2025 ajustándose a la dinámica de realities que tiene el canal)

Susana Giménez

Marley

Quiénes siguen en Telefe en 2025

Felicitas Pizarro en La Peña de Morfi

Marina Calabró en El Debate de Gran Hermano

El resto del staff de Telefe entre conductores, panelistas y movileros continúan, dado que este reporte tiene que ver con quiénes continúan de los que arrancaron a trabajar en 2024.

Telefe en crisis por lo que se supo de Iván de Pineda

Iván de Pineda es sin dudas uno de los conductores más queridos y populares de Telefe. Tras el éxito de Pasapalabra, se ganó un lugar destacado en el canal como referente de los programas de entretenimientos. Sin embargo, una reciente información generó dudas sobre su continuidad al frente de Escape Perfecto.

Desde que estrenó en el canal, el ciclo de juegos se posicionó como uno de los shows más convocantes de la televisión abierta, gracias a la cantidad de dinero y premios que ofrece en cada uno de sus desafíos. Pero con el paso de las temporadas, el formato comenzó a mostrar signos de desgaste. El último fin de semana, alcanzó apenas los 5 puntos de rating y fue una noticia devastadora para el conductor. Estos números se encuentran muy por debajo de los registrados a comienzos o mediados de año.