Problemas de dinero para Mirtha Legrand y Juana Viale en El Trece: "Está furiosa"

Juana Viale y Mirtha Legrand atraviesan un serio conflicto con El Trece. Los problemas económicos que afectan a las conductoras y ponen en jaque al programa de TV.

Mirtha Legrand y Juana Viale están en una situación sumamente compleja. La diva y su nieta, ambas conductoras de "La Noche de Mirtha" y "Almorzando con Mirtha Legrand", atraviesan serios inconvenientes de dinero con El Trece. En las últimas horas, y de acuerdo a lo que indicaron en el programa de Karina Mazzocco por América TV, expusieron los problemas que ambas divas tienen.

Durante la emisión de "A la tarde", la panelista Débora D'Amato dio detalles acerca del conflicto en el que está envuelta Mirtha con "Juanita": "Esto no es especulación, es información. Mirtha quiere volver a la TV, esperó como casi nadie, callada... todo lo que tuvo que hacer, esperó su turno para la vacuna y se vacunó. Tuvo el inconveniente de salud y se recuperó. Y lo que está preguntando es: 'Yo estoy bárbara, quiero volver. ¿Por qué no vuelvo?'. Incluso lo dijo en su pequeño regreso. Está fenómeno, está muy bien. Tiene una salud de hierro".

Por su parte, Guido Zaffora resaltó otro punto sumamente importante: hay un problema de dinero. "Hay una guerra entre la productora y el canal. ¿Qué pasa con Mirtha? El tema de la publicidad de PNT. Con el tema del maquillaje y las cremas, entre otras cosas, Mirtha cobra el doble que Juana Viale", señaló. Y advirtió: "Hay una cuestión del dinero que al canal y a la productora le entra más que con Juana. El último programa de Mirtha midió 10 puntos y a Adrián Suar también le importa. Hay una diferencia de números entre Mirtha y Juana que es abismal".

Juana Viale y Mirtha Legrand tienen serias diferencias que afectan a El Trece.

Finalmente, D'Amato señaló que Mirtha Legrand está muy enojada con "Juanita" por tener intenciones de desplazarla del programa emitido por El Trece: "Al principio de la pandemia, Juana Viale medía, pero es cierto que Mirtha cotiza más en bolsa. La realidad es que los nietos y Juana Viale se quieren quedar con el programa, y Mirtha está furiosa".

Marcela Tinayre reveló que Juana Viale era el plan B para reemplazar a Mirtha Legrand: "Yo era la primera"

Como parte del diálogo con Intrusos en la emisión del miércoles 3 de noviembre de 2021, la empresaria y conductora de 71 años reconoció que El Trece pensó en la primera instancia en ella misma para sentarse en el sillón de su propia madre en pleno aislamiento de ella por el COVID-19: "´Nacho´ Viale (el productor, hermano de "Juanita") me ofreció conducir el programa".

Incluso cuando Pallares le preguntó si "le hubiera gustado" liderar ambos ciclos, fue contundente: "Me sorprende que no hayas mirado el archivo, porque yo ya lo hice muchas veces...". Igualmente, Adrián le aclaró: "¡Sí, ya sé! Acá lo hemos dicho muchas veces. Eras la heredera natural a hacerlo, primero porque sos conductora".

Entre risas, y más profundamente, Tinayre continuó: "Juana ha logrado algo, que es hacer un programa mítico. Hay que ser muy hábil para eso. Cuando pasó lo de mamá, que dijo ´me voy a mi casa´ por la pandemia, me llamó ´Nacho´ para hacerlo, pero no podía entrar al canal porque tengo arriba de 60 años. Y no correspondía que yo estuviera en el canal".

"Lo iba a hacer, pero cuando ´Nacho´ me llama un lunes y el martes sale esta reglamentación de los canales le dije ´llamala ya a Juana´. Y, fuera de que sea mi hija, me encanta ese desparpajo, esa insolencia...", añadió Marcela. Entonces, Pallares insistió y acotó "sacando eso, vos fuiste la primera opción, como se ha hecho otras veces...", a lo que la entrevistada contestó con un rotundo "sí, señor".