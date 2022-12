Primer embarazo confirmado en Gran Hermano 2022: "Llegaste"

Ya se confirmó la noticia y muchas personas cercanas a la pareja celebraron la novedad en las redes sociales.

Los rumores de embarazo fueron uno de los temas más polémicos desde que inició Gran Hermano 2022. Muchos televidentes mostraron su preocupación al ver que los participantes mantenía relaciones sin protección e incluso Santiago del Moro explicó en vivo cómo usar un preservativo. Sin embargo, ahora ya es oficial el primer embarazo en esta temporada de Gran Hermano.

La noticia se conoció en las últimas horas a través de un posteo de Instagram que sorprendió a gran parte del público. Con un mensaje muy emotivo al respecto, Josefina "La China" Ansa, una de las integrantes del debate de Gran Hermano, confirmó que está en la dulce espera de su primer hijo junto a su novio, Diego Mendoza.

"Mejor que dos son tres", empezó el posteo de Ansa al que acompañó junto a una foto en donde mostraba el test positivo. "Llegó nuestro proyecto tan deseado y soñado. Te pensábamos , te soñábamos , te imaginábamos… y hasta te hablábamos. Llegaste y cambiaste nuestros rumbos", continuó la periodista.

La panelista de Gran Hermano confesó que ya tiene tres meses y medio de embarazo, motivo por el que ya se empezarán a notar los cambios físicos. Por último, finalizó su posteo con una emotiva dedicatoria: "Hoy somos inmensamente felices de contarles que viene en camino nuestra mejor creación. La única certeza que podemos darte hoy, es que la vamos a pasar muy bien, y que te vas a divertir. Ansiosos te esperamos, te amamos".

El Conejo se cansó de Coti y la dejó en su peor momento: "Necesito un tiempo"

Coti Romero estaba muy confiada con su juego en Gran Hermano Sin embargo, una mala lectura y el reingreso de tres participantes la dejaron angustiada y desorientada para lo que viene. Aun así, el golpe más duro vino de su persona más cercana en la casa: Alexis "El Conejo" Quiroga, quien en las últimas horas se cansó de la relación y le pidió "un tiempo".

Estando ambos en la habitación, el Conejo se sinceró con Coti y aseguró: “necesito un tiempo, no estoy siendo yo y me siento mal todos los días. No me siento bien, te veo a vos sufrir al lado mío. Necesito acomodar un poco mis ideas, acomodar un poco mi cabeza. No te quiero ve sufrir más. Necesito que estés bien vos para estar bien yo”.

Así, con esas palabras, el joven le puso punto final a una relación que en los últimos días había comenzado a estallar por los aires, luego de que se haya desatado una discusión que terminó a los gritos dentro de la casa y culminó con un fuerte insulto de su parte.