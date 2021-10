Preocupante video de Cinthia Fernández: “Tengo mucho miedo”

Cinthia Fernández pasó toda la noche despierta por un accidente en su casa que podría haber terminado en un incendio.

Cinthia Fernández, panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM), les contó a sus seguidores de Instagram que pasó toda la noche despierta por un problema eléctrico que tuvo en su casa, que aparentaba ser bastante peligroso. Como no pudo resolver la situación ni pedir ayuda a esa hora, tenía tanto miedo que tuvo una instintiva reacción.

Según contó, Cinthia pasó toda la noche despierta al lado de un matafuegos, para poder aplacar cualquier tipo de cortocircuito. Al día siguiente, llamó a un electricista y encontró una respuesta insólita al problema: una vecina había prendido un sahumerio. En el video que Cinthia subió a sus redes, aparece ella en la habitación de sus hijas contando todo lo sucedido.

“Estoy preocupada. Las nenas se durmieron y empecé a sentir olor a quemado en la habitación. Tengo mucho mucho miedo”, empezó, mientras mostraba para la cámara el estado del enchufe, con los cables todos salidos. “Desconecte el transformador pero el olor a quemado que sale es terrible. Traje el matafuego del auto y todo. Estoy muy asustada, no puedo dormir. Es tremendo el olor a quemado. No sé ni a quién llamar esta hora”.

Al día siguiente, tuvo que ir a LAM sin haber dormido nada y, una vez que terminó de filmar el programa, grabó otro video desde su auto para actualizar a sus seguidores. “No dormí en toda la noche, la pasé como el cul… Estaba muy asustada, soñé que se me prendía fuego la casa. Les cuento qué pasó. Hoy a las siete vino el electricista. Se van a reír de esto”, les advirtió.

“Como todo en mi vida, todo muy normal. A Carminicita se le ocurrió prender un sahumerio ayer a las 12 y media de la noche. ¿Qué pasó? La tubería conecta con el cuarto de las nenas y largaba olor raro, porque el sahumerio cuando se apaga larga olor feo, y encima había óxido porque en el viento de esa tubería circula tanto aire que oxidó todo. Pensamos que había una gotera, un caño, que estaba haciendo cortocircuito”, expresó Fernández.

El electricista revisó toda la casa y concluyó en que estaba todo en orden, aunque había una especie de espuma que nunca supieron de dónde venía. “En fin, fue el sahumerio de Carmencita, que se había chupado un vino y le dio por prenderlo. Igualmente, el cosito estaba sulfatando, tenía una espumita blanca. No sabemos si las nenas volcaron algo o qué carajo pasó, pero ya revisaron todo y está todo bien”, cerró.

Cinthia Fernández contó cómo el estrés le afectó en el cuerpo

Recientemente, Cinthia se postuló para ocupar un puesto político por primera vez, durante las PASO 2021. En diálogo con LAM, reveló que había pasado por mucho estrés y nerviosismo y que eso se le vio reflejado en el cuerpo.

“Me llené de celulitis. Se van a reír, pero existe la celulitis nerviosa. A mí me dio después del post-parto, por estrés, que complica toda la circulación. Estaba depresiva, estresada. Ahora me volvió a dar y estoy histérica. Es normal, pero no estoy acostumbrada a verme así, no lo puedo creer”, comenzó la bailarina, y agregó que su problema es que nunca se acuerda de hidratarse. “No sé tomar agua. Nunca tengo sed y no tomo líquido. Ni agua, ni gaseosa, ni mate. Estoy seca”.