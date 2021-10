Preocupación: suspendieron los partes médicos de Mirtha Legrand

Desde el Sanatorio Mater Dei anunciaron que no habrán más informes sobre la salud de Mirtha Legrand.

Mirtha Legrand está internada en el Sanatorio Mater Dei desde hace cuatro días, tras haber sido operada del corazón después de haberse descompensado en su casa. De acuerdo al último parte médico, que se iba comunicando en los medios día tras día, la Chiqui “continúa evolucionando favorablemente y permanecerá bajo monitoreo hasta su completa recuperación”. Sin embargo, ahora se supo que no se pasarán más informes sobre su estado de salud.

Ayer, lunes 4 de octubre, el informe médico detalló que, por el momento, no es necesario seguir informando a cada rato, ya que el estado de salud de Mirtha es bastante positivo. “De no mediar cambios, emitiremos un nuevo parte médico el miércoles 6 a las 11 horas. Muchas gracias a todos por el respeto y cariño hacia Mirtha y su familia", firmó el doctor Roberto Dupuy de Lôme, Director Médico del Sanatorio Mater Dei.

La vez pasada, el Dr. Dupuy había hecho un pedido para los medios y los internautas de las redes sociales, a través de un informe que decía: “La Sra. Mirtha Legrand continúa en franca mejoría al tratamiento realizado, con buena evolución en las últimas 24 horas. Agradeciendo a todos, rogamos prudencia en los comentarios y respeto hacia Mirtha y su familia. Mañana a las 11h. emitiremos un nuevo parte médico”.

Parte médico de Mirtha Legrand, del lunes 4 de octubre de 2021.

Marcela Tinayre, hija de Mirtha Legrand, sobre la internación de su madre

Durante una transmisión de su programa, Las rubias, Marcela expresó su preocupación por su madre, Mirtha Legrand, y confesó que se sentía profundamente angustiada, a pesar de que tenía que trabajar. “Todo el mundo está enterado de lo que pasó con mi mamá. Ayer, antes de empezar el programa mi mamá no se sentía bien. Y yo no dije nada, solo le dije a mi panelista Álvaro ‘sosteneme hoy’. Porque la verdad fue muy difícil hacer el programa”, relató.

“Hice el programa sumamente angustiada, preocupada. Me asusté mucho. A pesar de todo, me gustó el programa que hice ayer porque logré concentrarme a pesar de los mensajes que me llegaban. Terminé el programa y me fui corriendo al Mater Dei, los médicos, les quiero agradecer a todo el equipo que fue fabuloso”, agregó Tinayre.

Con respecto al trato que recibieron por parte del equipo médico, la conductora de televisión aseguró: “Estuvimos re contenidas porque en un principio no la podíamos ver… los partes médicos ya se han pasado, tiene dos stents, está regia, sentada, almorzando, da una paz enorme. Agradecer al público y a la prensa. Mirtha Legrand está bárbara. Yo personalmente me asusté mucho como hija, pero ya casi lo podemos contar como una anécdota”.