Preocupación por el momento que vivió Fantino con Jorge Asís: "Me ahogo"

¡Angustiante momento! Alejandro Fantino atravesó una difícil situación en vivo con Jorge Asís y casi se ahoga en plena transmisión de América TV.

Alejandro Fantino atravesó una incómoda y difícil situación en la TV. En plena charla con Jorge Asís sobre la actualidad política en la Argentina, el conductor afrontó un complicado momento que generó la preocupación de la producción de Intratables y, por supuesto, de los televidentes que estaban viendo América TV. En uno de los tramos de la charla que estaban teniendo, el presentador estuvo a punto de ahogarse.

Mientras la charla estaba enfocada en el camino hacia las elecciones 2021, en las que el Gobierno de Alberto Fernández buscará dar vuelta la historia tras la derrota en las PASO, Fantino se mostraba un tanto con la voz resquebrajada. "¿Cómo fue Schiaretti?", preguntó "Schiaretti es cordobesismo. Schiaretti, tenemos que hablar del estado de libre asociados de Córdoba. Es otra cosa, Córdoba es para tomarlo de otro modo. Él sigue todo esto con atención, pero acá hay un poder de gobernadores".

"Lo que me estoy enterando esta noche con vos es que, Manzur es un tipo para no dejar de...", exclamó el conductor de Intratables, quien no pudo terminar la frase porque comenzó a toser. Luego agregó: "...de tener en cuenta y que hay mucho poder o han llegado al Gobierno para tomar decisiones los gobernadores".

Alejandro Fantino, conductor de Intratables, pasó un difícil momento en vivo.

"Por supuesto, este muchacho...", manifestó Asís, aunque no pudo completar la frase. Es que Fantino volvió a toser de manera repetida. "Me ahogué", expresó el conductor, generando una alarma en el programa. "Perdón, me ahogué...", agregó nuevamente, mientras no dejaba de toser y de cubrirse la mano con la boca, y ante una incómoda mirada del analista de política.

Fantino y el problema que tiene con el rating en Intratables

El gran problema de todo el asunto que rodea a Fantino e Intratables es que el rating está cada vez más bajo. El programa ya no llega tan fácilmente a los 2 puntos en promedio, por lo que la producción y los ejecutivos del canal presionan a los periodistas para cambiar estrategias de cara a lo que viene.

Teniendo en cuenta la dramática situación en la que está el ciclo televisivo, Intratables corre peligro de que lo levanten. De acuerdo a lo que indicó el portal Aires de Santa Fe, le enviaron una fuerte advertencia a Fantino y compañía: "O se mejora el formato y el rating o se termina el programa". Como si fuera poco, "La hora exacta" -programa de El Nueve conducido por Boy Olmi y Teté Coustarot- cada día le da pelea en la TV.

El pronóstico de Jorge Asís para las elecciones 2023

Por medio de un diálogo que mantuvo con Cadena 3, Asís se adelantó al programa con Luis Novaresio en A24 y se mostró asombrado por lo ocurrido: "Fue una gran sorpresa. Las PASO, que yo casi juzgo como elección intrascendente o como campo de ensayo, tanto en el 2019 como en el 2021 se convierte en la elección fundamental que marca la elección definitiva".

Asimismo, el analista político dio a conocer su sensación acerca de los resultados para las elecciones de noviembre: "Si tuviera que hacer una nota muy breve para contar qué es lo que pasó. Aquí se le despeja el camino a Horacio Rodríguez Larreta. El máximo rival que tenía era Mauricio Macri y Macri también cae con los candidatos que apoyó en Córdoba y en Santa Fe". De hecho, coincide con la idea de Roberto Navarro, que el pasado lunes en El Destape Radio, advirtió: "Larreta es el claro ganador en estas elecciones. Si esto pasa en noviembre, Larreta se cuadra para la presidencia con flexibilización y ajuste".