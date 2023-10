Preocupación por la salud de Jorge Martínez: fue internado de urgencia

Qué le pasó a Jorge Martínez. Linda Peretz, presidenta de La Casa del Teatro, compartió el diagnóstico del artista de 76 años.

Jorge Martínez sufrió un descompensación y debió ser internada de urgencia. El actor es uno de los galanes históricos de la televisión argentina y su nombre regresó con fuerza a los medios hace un mes cuando trascendieron rumores sobre sus supuestos problemas económicos y de salud.

Martínez hace un tiempo está viviendo en La Casa del Teatro, la organización que ofrece alojamiento a los artistas sin hogar, y fueron las autoridades de este lugar los que le informaron a la hija de Jorge sobre el malestar que padeció el último sábado. De inmediato, se comunicaron con el servicio de emergencias y fue trasladado a un hospital.

La internación de urgencia del protagonista de La Extraña Dama fue informada por el periodista Pablo Layús en su portal de noticia y provocó gran preocupación en el ambiente artístico. Según indicaron allegados al artista, Jorge tiene una infección urinaria, pero "está bien y controlado".

La versión fue confirmada por Lida Peretz, presidenta de la entidad, al hablar sobre la salud de Martínez con los medios. "Está internado por una infección urinaria. Es lo único que sé por ahora. Tiene que estar 10 días en el hospital. Me informó la señora que lo cuida en La Casa del Teatro y no me dijeron eso, nada más. No puede tomar el antibiótico por vía oral y tuvieron que canalizarlo", precisó, en diálogo con Teleshow.

Jorge Martínez habló sobre su presente y desmintió a Marcelo Polino

Jorge Martínez generó gran preocupación en la farándula a fines de agosto, cuando Marcelo Polino informó que que el actor tenía problemas económicos y de salud. "Está viviendo en la Casa el Teatro por una situación económica difícil de no poder afrontar una realidad y quizás sin las posibilidades físicas de salir a una plaza a trabajar por ahí", deslizó el periodista en la mesa de Polémica en el Bar.

La versión del jurado del Bailando 2023 generó gran revuelo, pero Martínez se negó a dar entrevista. El recordado interprete de personajes como Jorge Clementi en Chiquititas se limitó a enviarle un audio a Carlos Monti: “Agradezco la gentileza, mándale a Carlos un beso grande y explícale que tengo 17 llamados y notas pendientes. No doy notas, no quiero hacer una porque sino tengo que estar haciendo las otras”.

“Estoy bien. Estoy bien de salud, bárbaro, y no tengo problemas económicos", agregó en el mensaje que el periodista puso al aire en entrometidos, el programa que conduce en Net TV. De esta forma, el actor de 76 años llevó tranquilidad a sus seguidores, pero dejó muchos interrogantes sin responder.

Peretz se encargó de confirmar la estadía del artista en la Casa del Teatro: "Él estaba en un geriátrico donde estaba un poco cachuzo, tenía problemas físicos. Vino acá y empezó a mejorar de a poco, se lo cuidó, se lo bañó, se lo alimentó, se lo mimó”. Pero Martínez no compartió los motivos de su decisión. Lo único que se supo es que una de sus hijas es responsable de su enlace con las autoridades de la organización.