Preocupación por la salud de Darío Barassi: "Estoy moribundo"

Darío Barassi inquietó a miles de sus seguidores tras revelar el problema de salud que tiene. Los detalles de lo que le pasó al conductor de "100 argentinos dicen", por El Trece.

Darío Barassi causó preocupación en miles de sus seguidores. A la espera de que vuelva a llevar adelante 100 argentinos dicen, exitoso programa de El Trece, el conductor decidió compartir el problema de salud que lo aqueja. Como consecuencia, las redes sociales reaccionaron y quedaron impactados. ¿Cuál es el inconveniente que tiene?

En principio, el fin de semana pasado, Barassi publicó un video en una historia de Instagram en la que confirmó que se sentía muy mal y que debió suspender todos los eventos y salidas que tenía programadas: "Tenía mil planes, mil asados. Juntarme con amigos, con los hijos y acá estoy, moribundo".

Tirado en una cama, y con varias quejas de por medio, manifestó: "Dios mío, qué pesado mi cuerpo". Como si fuera poco, el actor y presentador se molestó por algunos de los mensajes que le enviaron sobre su estado de salud: "La gente que me dice ´el cuerpo te está hablando´ no tengo ganas de atenderla".

Darío Barassi habló de su salud y preocupó a sus fanáticos.

El problema de salud que compartió Darío Barassi en una entrevista

En una entrevista que le concedió a María Laura Santillán, por Infobae, Darío Barassi reveló en plena charla que lo aquejaba una de sus piernas. Luego de que analizara la diferencia entre su personaje y su forma de vivir puertas adentro en la intimidad, se detuvo y expresó: "Estoy elongando la pierna porque me empezó a tirar, espero que no te moleste".

Santillán reaccionó y le comentó: "Tuviste un pequeño problema en un pie, me dijeron. ¿Lo vivís muy mal?". Curiosamente, el conductor de 100 argentinos dicen sorprendió y respondió: "Estoy a dos de terminar en una guardia para que me amputen la pierna si hace falta, por una ampollita que me salió y que me duele". En tanto, reconoció: "Soy dramático".

Una vez más, la periodista le consultó: "¿Te asumís dramático para todo? ¿Siempre con mucha intensidad?". Barassi abrió su corazón y compartió una intimidad acerca de cómo la llegada de su hija le cambió la vida: "Desde que llegó Emilia a mi vida me normalicé un poco. Pero antes podía ir una vez por mes al Instituto Cardiológico a hacerme chequeítos 'me duele acá'".

"Tres de la mañana bata, pantuflas, en el auto, solo: 'siento que me va a pasar algo'. Me veía y me decían 'gordo es muscular, andate'", recordó el artista. Y concluyó: "Desde que nació Emilia estoy más cansado, más en eje y ahora ella es la vedette de mi vida. Yo pasé a un segundo plano y a mis mambos ya no les doy tanta entidad...".

De qué trata C.H.U.E.C.O, la nueva serie de Disney Plus en la que actúa Darío Barassi

Darío Barassi protagonizará, junto a Consuelo Duval, una serie de Disney Plus que será en formato sitcom (comedia de situación, tal y como el estilo de Friends o How I Met Your Mother, entre otras). El conductor y actor interpretará la historia de un hombre viudo, con tres hijos, que debe hacerle frente a varias complicaciones que la vida le presenta y a la repentina llegada de un chimpancé a su hogar. Cabe resaltar que en el elenco también están: Maryel Abrego, Santiago Torres y Pato Alvarado.

Cuándo se estrena C.H.U.E.C.O

La serie sitcom, que está dirigida por Daniel Casablanca y Kida Kawer, tiene fecha de estreno para el 2023. Será grabada con público entre febrero y abril de 2022, en Buenos Aires y contará con 13 episodios de 30 minutos.

Cuándo vuelve Darío Barassi a El Trece

De acuerdo a lo que trascendió, Darío Barassi regresará a la conducción de 100 argentinos dicen en marzo, aunque todavía no hay una fecha exacta confirmada.