Preocupación por el estado de Enrique Pinti: "Drama y dolor"

Enrique Pinti atravesaría un difícil momento económico y anímico, debido a la pandemia y a la pérdida de un amigo.

Enrique Pinti atraviesa un difícil momento debido a la pandemia y a algunos acontecimientos que han ocurrido en su vida personal en el último tiempo. Periodistas especializados en espectáculo ofrecieron desconocidos datos sobre cómo vive sus días el humorista y director teatral en la actualidad.

"Drama y dolor de Enrique Pinti. Ha sobrevivido a una pandemia que ha golpeado muy fuerte en su vida", comenzó Karina Mazzocco en A la Tarde, antes de que la panelista Débora D'Amato lanzara información sobre el estado del actor: "Hay varios factores que preocupan a su círculo más íntimo: sufrió hace muy poco la pérdida de un amigo muy cercano, entonces para muchos tiene que ver con una cuestión emocional. Sucedieron determinadas cosas que hacen que quienes lo quieren estén muy preocupados".

Por su parte, el notero del programa de América TV habló con vecinos y vendedores de locales aledaños a la residencia de Pinti y enunció: "Lo que está pasando es cierto. Enrique está deprimido, no se lo ve mucho en el barrio y es por un montón de factores". "Hace rato que no lo ven y las últimas veces que lo vieron, estaba un poco caído. Recientemente falleció un amigo muy cercano a él, era como un hermano, y emocionalmente lo golpeó", agregó D'Amato sobre el estado anímico de Enrique y reflexionó: "Todo lo que influya a nivel emocional repercute en la diabetes, enfermedad de Enrique tiene".

El drama económico de Enrique Pinti

"En una de las últimas entrevistas que hice en este canal, habló de su economía y dejó en claro que no tenía una vida holgada, tenía una vida justa. Y a raíz de lo que pasó con sus últimas obras, que él sentía que tenía que salir a venderlas porque no llenaba el teatro", continuó la periodista en alusión a la difícil situación económica que el actor atraviesa, lo que también genera un sentimiento de angustia en su vida.

Además de lo económico, el hecho de haber llenado teatros con mucha capacidad en su época de gloria y la realidad de que hoy en día su público no lo acompaña también pudo haber causado tristeza en el actor. "No solo no llenaba, no llegaba a cumplir los lugares mínimos para que visualmente se sintiera bien en el momento", siguió la panelista de televisión y cerró: "Ahí estaba empezando la pandemia, después llegó y vino la debacle económica causada por no poder salir".