Preocupación en El Trece y Adrián Suar: Mirtha Legrand, a un paso de irse, negocia con otro canal

En Intrusos revelaron que tanto Mirtha Legrand como Juana Viale podrían mudarse de canal, lo que inquieta a Adrián Suar y las autoridades de El Trece.

En Intrusos revelaron que Nacho Viale comenzaría a negociar la próxima semana con otro canal para mudar los programas de Mirtha Legrand y en El Trece se prendieron todas las alarmas. La información de último momento fue brindada por Daniel Ambrosino y confirmada por Marcela Tauro solo unos instantes después. Por otra parte, también revelaron que el productor incluirá en las negociaciones a su hermana Juana Viale para que conduzca un programa diferente de las comidas de su abuela.

Solo un día después de cumplir 95 años y festejarlo de forma lujosa con sus amigos, Mirtha Legrand volvió a posicionarse en el centro de los programas de espectáculos. Ya el mismo 23 de febrero la propia diva de los almuerzos puso en duda su regreso a El Trece y sembró mucha preocupación en Adrián Suar y las autoridades de la señal del Grupo Clarín. En diálogo con Intrusos, Mirtha aseguró que pronto se definirá su vuelta a la televisión tras dos años de ausencia por el coronavirus.

Fue en el mismo programa de América TV que este jueves 24 de febrero revelaron una información de último momento que inquieta a las autoridades de El Trece. Después de recordar que Nacho Viale les contó que estaban en "tratativas" y que próximamente definirían cómo volverá Mirtha a la televisión, Daniel Ambrosino reveló: "La semana que viene, Nacho Viale va a tener reuniones con América TV". La información generó sorpresa en Flor de la V y todo el equipo de Intrusos, pero eso no fue todo porque las charlas con la señal del Grupo América incluirán a alguien más.

Nacho Viale negociará con América TV por Mirtha y alguien más

"Y me animo a decirte que las negociaciones no solamente van a ser por Mirtha", sumó Ambrosino, sin querer brindar más detalles. Pero fue Marcela Tauro quien agregó data a lo que contaba su compañero de piso. La histórica panelista dio el nombre de por quién más negociará Nacho Viale con América TV: "Me están pasando información que Juana Viale haría otro programa". En ese sentido, la periodista reveló que el nuevo programa de la nieta de Mirtha, quien la reemplazó en las mesazas durante su ausencia, se llamaría Pachamama y Juana Viale "no iría con los almuerzos ni las cenas de Mirtha".

"Ella esta cocinando mucho en su Instagram, ¿tendrá que ver con eso?", preguntó Flor de la V, desconcertada con la información que brindaron sus panelistas sobre el futuro de Mirtha Legrand y su nieta. Por su parte, Maite Peñoñori sumó que Juana Viale "tiene mucha conciencia climática", con lo que coincidió Virginia Gallardo al asegurar que Juana se destaca por su "compromiso ambiental". "Va a ir por las provincias", agregó Marcela Tauro, sin mucha más información.