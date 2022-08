Preocupa la salud de Nicolás Cabré: sufrió un accidente corriendo

Nicolás Cabré sufrió un accidente tras su intervención quirúrgica que pospuso todos sus proyectos: qué le pasó.

Nicolás Cabré sufrió un accidente que lo dejará fuera de la Media Maratón de Buenos Aires, una de las carreras más grandes del mundo, en la cual tenía planeado participar el próximo domingo 18 de septiembre.

El actor anunció esta noticia a través de un posteo en su cuenta de Instagram, en el que mostró una foto del estado actual de su cuerpo: su pierna izquierda aparece completamente vendada, desde el muslo hasta el tobillo. En la imagen se puede ver a Cabré acostado en una cama, haciendo reposo y mirando la serie Woo, Una Abogada Extaordinaria.

Cabré se había lastimado la rodilla anteriormente a causa de un sobreesfuerzo físico y fue intervenido quirúrgicamente, pero en lugar de esperar a recomponerse, continuó exigiéndose. "Hola a todos. Acá estoy perfecto, sin dolor por lo menos. Pensé que había parado justo… más no, jaja", comenzó el actor.

Y destacó que su problema fue el menisco, un cartílago de la rodilla bastante delicado que actúa como amortiguador a la hora de sufrir un golpe. "Paré cuando el menisco dijo basta. Cosas que pasan. Ahora solo queda recuperar y volver lo antes posible, pasando los objetivos para adelante. Ya iré contando, se pueden venir cosas lindas. Abrazo para todos y gracias por los mensajes", cerró el actor.

"Vamos que volvemos", le comentó Daniel Arucci, periodista y maratonista. Cabré se tomó la situación con humor y le respondió, entre emojis de risas: "Vamos que volvimos... al quirófano". "A recuperarse pronto...esas series son lo más entretenidas", le comentó una fanática, mientras otra le puso: "Grande, Nico. Mi actor favorito. Que te recuperes pronto".

Nicolás Cabré sobre su pasión por el running: "Correr me salvó la vida"

Nicolás Cabré comenzó a correr con la intención de mejorar su salud, pero al poco tiempo se convirtió en un hábito que le cambió la vida por completo. "Empecé a correr porque me hacía bien. Había dejado de fumar y tenía la necesidad de hacer algo con el cuerpo. Comencé a entrenar en un lugar que era un club de corredores y me enganché. Y eso me salvó la vida", contó en diálogo con Noticias.

En este sentido, Cabré destacó que correr le hace bien "al cuerpo y a la cabeza" y que además gracias a ese deporte conoció a "gente maravillosa". "Quiero tratar de estar sano, me doy cuenta de que el tiempo pasa. No lo hago por la estética, simplemente quiero vivir bien por muchos años. Quiero ver a mi hija crecer y desarrollarse lo más que pueda", concluyó.