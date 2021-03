Guillermo Coppola está internado por las secuelas respiratorias que le dejó el COVID-19.

A dos meses de su contagio de COVID-19, Guillermo Coppola sufre las secuelas que el virus dejó en su cuerpo. El empresario de 73 años está internado en el Sanatorio Finochietto, donde le están realizando una serie de estudios para poder tratar sus problemas respiratorios. "Estamos aquí, haciéndonos controles por temas respiratorios pero todo muy muy light gracias a Dios", dijo en un audio que le mandó a la producción de Mauro: la cruda verdad, el ciclo que conduce Mauro Viale en América TV.

Por su parte, el médico cardiólogo Fernando Cichero, quien estaba invitado al programa, habló de las consecuencias más frecuentes que deja la enfermedad. “El tema de la ventilación es la secuela más común por ser una enfermedad respiratoria. Lo que notan muchos pacientes es que si uno está sentado hablando a una velocidad más o menos normal, no sienten síntomas de cansancio pero si salen a caminar o quieren hablar caminando, se agachan a levantar algo rápidamente, o quieren hacer una corridita, empiezan a notar que les falta el aire”, explicó el especialista.

Y agregó: "Lo más probable es que todas las membranas del pulmón se inflamen con el COVID-19 y durante varios meses, quedan inflamadas y por eso es que muchos pacientes hasta el tercer o cuarto mes después de haber tenido coronavirus tienen ese síntoma de cansancio o fatiga".

Cabe recordar que "Guillote" contrajo el virus luego de ser acusado de haber asistido a una fiesta clandestina por Año Nuevo en Mar del Plata. "Me estoy cuidando, estoy aislado por respeto a los demás y para cuidar a la familia. Ahí estamos peleándola como corresponde. Es mi responsabilidad decirles. Es lo mínimo que podemos hacer", anunció el pasado 3 de enero, en diálogo con Nosotros a la mañana (El Trece). Y aseguró que tras presentar fiebre y tos, no lo dudó y se sometió a un hisopado. “Mi síntoma fue 37,8 un rato, lo que no tengo es ánimo, siento como si me hubiesen golpeado, un dolor de cintura y un poco de cabeza”, detalló.

Y aunque transitó el virus sin mayores síntomas y rápidamente retomó a sus compromisos laborales, todavía no siente que recuperó su salud al cien por ciento. Unos días antes de su internación se lo vio en MasterChef Celebrity 2, donde recordó una anécdota con el Príncipe Carlos en el Palacio de Buckingham, junto a Diego Maradona. "En el palacio fue muy formal, incómodo para nosotros...Porque había que saber", le contó a los participantes del certamen de cocina y aseguró que la reina Isabel II no estuvo presente. "A ella ya la habíamos saludado y se retiró. El que estaba era el príncipe Carlos. No era muy divertido tampoco tomar el té con el príncipe Carlos...Pero lo tomamos”, agregó con picardía y también mencionó que tomó el té junto a Tony Blair, el exprimer ministro inglés y si esposa, Cherie Blair.