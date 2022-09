Por qué Flor Peña no estuvo al aire en América TV

Diego Ramos reemplazó a su compañera Florencia Peña en LPA y explicó por qué la actriz no pudo presentarse.

Florencia Peña se ausentó de su programa LPA (América TV) el lunes 19 de septiembre de 2022. En su lugar, fue Diego Ramos quien se encargó de la conducción del programa y reveló por qué su compañera no pudo presentarse.

Peña se mostró muy contenta desde el comienzo de su nuevo ciclo televisivo. Sin embargo, de repente desapareció y sus televidentes se preguntaron el motivo. Ramos ocupó su puesto y le explicó a su audiencia el motivo de la ausencia de la actriz.

"Hoy tenemos no solo un galán sino dos... Tenemos a Benjamín Vicuña... está por llegar", adelantó el actor, en referencia al invitado especial que tenían preparado. Y para evitar especulaciones, dejó en claro por qué Peña no estuvo presente.

"Hoy Florencia no está porque está estrenando su nueva película Miénteme. O sea está en todos los cines... Vos te parás hoy en una boletería de cine y decís '¿qué voy a ver?', y tenés en todas a Florencia Peña", bromeó Ramos.

Flor Peña fue reemplazada por Diego Ramos en LPA

Por último, le advirtió a su público: "Mi intención por supuesto, es divertirlos a todos ustedes... No es serrucharle el piso a nadie, pero en la ausencia de Florencia, seguramente voy a cantar, voy a bailar, voy a desfilar". Segundos después, transmitieron un video de Vicuña llegando al estudio en un auto junto a Flor.

La pregunta de Flor Peña que sorprendió a Benjamín Vicuña

En aquella misma entrevista, Flor Peña tomó por sorpresa a Benjamín Vicuña al hacerle una pregunta sobre el amor, ahora que el actor chileno está recién separado de Eli Sulichin. "¿Practicarías el poliamor?", indagó la conductora.

"¿Qué sería eso?", preguntó Vicuña muy confundido, a lo que la conductora le aclaró: "Hay muchas cuestiones, pero ¿tendrías una pareja abierta? Esa es la pregunta". Casi sin pensarlo dos veces, el actor respondió que no porque se considera "medio limitado en ese sentido".

"Creo que es una conversación media profunda. Tengo en algún lugar, de mi estado conservador, la creencia de que el poliamor está asociado, en una primera instancia en el amor en donde ‘vas a una fiesta, buena onda, divertite’. Es cuando estás conociendo a alguien, ese primer mes y medio en el que te estás haciendo el loquito", se explayó Vicuña.

Y concluyó que no tendría una relación abierta porque "luego, para bien o para mal, uno empieza a tener una cosa más posesiva". "Así que no. Para mí, está proporcionalmente relacionado a si estás enamorado o no", cerró Vicuña.