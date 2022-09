Por qué El Teto Medina se fue de la TV: "No puedo más"

Tiempo antes de ser detenido, Marcelo "Teto" Medina filtró el motivo por el que decidió alejarse de la televisión argentina. Qué le pasó al conductor y panelista.

El nombre de Marcelo José "Teto" Medina se hizo tendencia en las últimas horas debido a que autoridades policiales lo arrestaron por varios motivos: reducción a la servidumbre, asociación ilícita, trabajos forzados y usurpación de autoridad y título tras estar al frente de una "comunidad terapéutica". Y rápidamente, entre el público surgió una duda: ¿Por qué dejó la TV y qué le pasó tras su salida de Bendita TV (Canal 9)?

De pasado en grandes programas como VideoMatch, Ritmo de la Noche, Tetonet e Indiscreciones, "Teto" le contó en agosto de 2021 a Crónica TV la razón por la que decidió alejarse de la televisión argentina. Según indicó en aquella oportunidad, señaló que tuvo que ver con una cuestión de salud mental: "Le dije a mi hija 'con esto ya no puedo más'. Mi hija llamó a una psiquiatra automáticamente, yo estaba en mis cabales, y cuando me interné estuve un mes. Y ahí vi la realidad".

"A mí me ayudó un montón. Vi la realidad de un montón de gente y ahí fue cuando quise estudiar. Ahí vi cuando vi lo bueno y lo malo", agregó Medina. En tanto, recordó con mucha emoción lo mal que la pasó con la depresión que padeció: "Se me habían perdido las ganas, no podía salir de la cama. La pasé muy mal, lloraba todos los días".

De todas formas, Medina aclaró que "nunca" sintió que estuvo al borde de la muerte, aunque dejó en claro que se sentía "vacío". Luego de atravesar aquella etapa, "El Teto" contó que se recibió de operador socioterapéutico especialista en adicciones, acción por la cual que actualmente fue detenido.

"El Teto" Medina dejó la TV para ser socioterapéutico especialista en adicciones, rol por el que fue denunciado en las últimas horas.

De qué acusaron a "El Teto" Medina

La acusación que complica a "El Teto" era captar víctimas de adicción a las drogas para su falsa clínica de rehabilitación y esclavizarlos. Esta misma operaba en la zona de Berazategui y en Florencio Varela, y los ponían a trabajar en construcción, panaderías, fabricación, o directamente enviados a mendigar mientras viven en pésimas condiciones.

Luego de una serie de allanamientos realizados en Berazategui hechos por la dirección de Investigaciones Complejas de la Policía Bonaerense, el organismo tomó esta decisión ya que Medina promocionaba el espacio a través de las redes sociales.

Cómo fue el arresto a "El Teto" Medina

La investigación se gestó por denuncia en sede fiscal, en el cual se informó que en una comunidad terapéutica orientada para personas con adicciones en la zona sur del Conurbano Bonaerense. Allí habrían sometido a trabajos y servicios de servidumbre con fines de explotación laboral a quienes asisten para su rehabilitación, identificándose aproximadamente a 200 víctimas entre mayores y menores de edad, y a 19 victimarios.