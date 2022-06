Por qué el jurado de La Voz Argentina siempre usa la misma ropa

Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Mau y Ricky y Ricardo Montaner utilizan la misma vestimenta durante toda la etapa de audiciones a ciegas en La Voz Argentina.

Uno de los mayores cuestionamientos que los televidentes de La Voz Argentina hacen en las redes sociales se basa en la repetición de vestimenta de los coaches en la etapa de audiciones a ciegas. Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Mau y Ricky y Ricardo Montaner no cambian sus outfits hasta que se abre la etapa de batallas en el reality show de Telefe.

La razón por la que el jurado de La Voz Argentina repite vestuario durante las primeras semanas de emisión del ciclo se basa en que las grabaciones de las mismas no se dan en el orden en que luego se transmiten al aire, por lo que por una cuestión de correlación, los coaches y Marley siempre visten lo mismo para no aparecer con ropa diferente en un mismo programa.

"Audicionamos a 200 voces a ciegas, el productor nos necesita vestidos iguales para poder editar y poner en el orden que considere", expresó al respecto Ricardo Montaner en 2018. Y agregó: "Sí nos bañamos y cada uno tiene tres cambios de ropa exactamente iguales".

En esta edición, Montaner escogió un traje en tono celestes que tiene un gran parecido con un ambo de médico; Lali Espósito viste una remera con una estampa colorida y pantalones con tonos metalizados; Soledad una blusa azul con detalles en negro y Mau y Ricky un conjunto en tonos verdes y amarillos.

Soledad Pastorutti ubicó a una usuaria de Twitter

La cantante de Arequito le respondió a una twittera que la criticó por una decisión que tomó como jurado de La Voz Argentina y le puso los puntos a la joven. "Si siempre se van a dar vuelta con la música de mierda que escuchan o les gusta a ustedes no tiene gracia eh? Soledad, no traiciones vos al genero si ellos no lo hacen", reza el mensaje que recibió Pastorutti.

"Yo no traiciono a nada, ni a nadie. Me puedo equivocar pero verás que siempre que me gusta algo me doy vuelta. El folclore esta muy presente en mi equipo, solo tengo 28 lugares", soltó La Sole como respuesta. Y la usuaria contestó: "Quizás traicionar no era la palabra correcta, pero que bronca da, cada vez hay menos participantes que eligen cantar folclore, y los pocos que lo eligen justamente son los que vienen de las provincias".