Por qué Baby Etchecopar no estuvo en su programa de A24: "Operado de urgencia"

El periodista se ausentó de una de las emisiones de su programa, Basta Baby, por un problema de salud. Baby Etchecopar regresaría hoy al ciclo.

Baby Etchecopar se ausentó de una reciente emisión de su ciclo de televisión, Basta Baby, por A24. El periodista había hablado en el programa anterior sobre su estado de salud y había contado que se sentía mal del hígado, por lo que este faltazo preocupó a su público televidente.

"Estoy pálido, flojo, me siento mal, estuve toda la tarde en cama. No sé qué carajo le importa, pero vengo igual. No soy como otros. Vengo igual a cumplir con mi misión. Me duele el hígado hasta los pulmones", había soltado Etchecopar sobre su salud antes de no asistir a su programa.

El periodista Javier Díaz fue quien explicó al público de Basta Baby qué había sucedido con la salud del conductor. "Vamos a contarles algo. Baby fue operado de urgencia el sábado. A través de las redes sociales, dijo que volvería mañana (por martes 4/10). Igual, mañana puede ser pasado; pero cuando esté bien él tiene que estar acá", expresó el comunicador sobre el presente de Etchecopar.

Etchecopar se pronunció sobre su salud antes de ser operado, en una de sus publicaciones de Instagram, en la que escribió: "¡Mañana regreso! El sábado me operaron, pero ya estoy bien!".

La carta de Baby Etchecopar a Viviana Canosa tras su renuncia a A24

El periodista publicó un extenso comunicado en el que defendió al medio donde trabaja y comenzó: "Somos más útiles con una cámara y un micrófono, peleando por la gente que haciéndonos eco de un video casero escrachando a quien sea. La gente nos quiere y nos respeta porque no les mentimos. Estamos en una confrontación cuerpo a cuerpo para terminar con los corruptos, y la estamos ganando, nos cuesta mucho cada centímetro, y nos están esperando".

"Nuestro deber es la verdad pero con paños fríos; recordá que quieren gobernar desde el caos y eso implica que nos quieren doblar el brazo y silenciarnos. No entres en ese juego, sabés que en el espacio que tuvimos nunca nos prohibieron ni nos pidieron nada, aprovechémoslo", continúa el texto publicado por Etchecopar. Y cerró: "No sé por qué te escribo, pero lo siento porque te quiero y sé de tu lucha legítima: ¡pensalo!!! ¡Razonalo!!!! Siempre te cuidé".

A pesar de la buena onda que mostró en su escrito hace algunas semanas, en su reciente participación en el programa de Mirtha Legrand, Baby fulminó a Canosa: "Viviana Canosa nos hizo mucho daño. Tengo años de televisión, y si me prohibieron algo, cosa que no me pasa, digo que en ese programa me prohibieron una nota, que no la voy a hacer, pero lo digo. No pego un portazo, jamás".