Por qué Agustina Kampfer se comió la placenta de su hijo: la reacción de Andy Kusnetzoff

Agustina Kampfer reveló todo lo que hizo con la placenta de su hijo y dejó sin palabras a Andy Kusnetzoff en PH Podemos Hablar.

Agustina Kampfer dio que hablar en su visita a PH: Podemos Hablar. En la edición del pasado sábado 9 de julio, la periodista decidió compartir en detalle por qué se comió la placenta de su hijo y todas las utilidades que le encontró, detalle que dejó impactado a Andy Kusnetzoff, quien protagonizó una fuerte reacción en la pantalla de Telefe.

Ante la mirada de varios invitados e invitadas como Juan Alberto Mateyko (actor, locutor y presentador de TV), Ruggero Pasquarelli (actor). Lourdes Sánchez (modelo, bailarina, actriz y conductora de TV) y Martín Tetaz (economista macrista), Kampfer fue consultada por el conductor del programa acerca de su experiencia con la placenta de su hijo. "La otra vez vino Juana Repetto y contó, a raíz de que la hija de Montaner contó que puso la placenta de su hijo en una cápsula. Juana Repetto dijo que ella también. ¿Y vos también?", indagó.

"Yo estaba embarazada y Juana Repetto fue a Cortá por Lozano, donde yo trabajaba. Ella ya había pasado por esto y le pedí el contacto (NdeR: de la persona que se especializa en placenta). Y la verdad que me hizo excelente. Yo la guardé en el freezer. Después hice muchas otras cosas", precisó la periodista, quien captó la atención de todos los presentes en el estudio.

Qué hizo Agustina Kampfer con la placenta de su hijo

De acuerdo a lo que relató, Agustina Kampfer le encontró varias utilidades a la placenta de su hijo Juan. Además de haber asegurado que se comió una parte de la misma, señaló: "Lo más lindo que hice, que no sé si lo hizo Juana, fue una impresión que la llaman 'El árbol de la vida' porque la placenta con el cordón, cuando la apoyan sobre una lámina de papel, queda la sangre dibujada como si fuera un árbol". Y recordó: "Van pasando la placenta de papel en papel, hasta que no queda sangre, y te queda el árbol de la vida con el primer hogar de tu hijo, que fue tu vientre, que es la más linda obra de arte. Tengo cinco cuadros de eso".

Agustina Kampfer visitó PH Podemos Hablar.

Frente a semejante relato, Andy Kusnetzoff le consultó: "¿Pero no te lo comiste?". La periodista y ex pareja de Jorge Rial expresó: "Sí, tiene muchas propiedades. De hecho, yo hice unas pastillas que yo tengo porque me dieron bastantes. Tomaba durante la cuarentena para volver al eje. Yo consumía y me hizo muy bien. Y también me hicieron muy bien en el puerperio. Es un paseo por el tren fantasma...".

Además, Kampfer dejó en claro que también fabricó una especie de bombo: "Es un tamborcito... la placenta tiene como una especie de cuerito...". Y la mujer de 41 años especificó: "Es un tamborcito, que la parte de tocar... me lo dieron como un objeto de poder. Es un tamborcito que le diseñé en los bordes y el cuero es placenta de Juan. Para mí, es el objeto más preciado. ¡La cara de Andy! Ja, me muero...". Impactado, el presentador de PH Podemos Hablar bromeó: "Cuánto rinde la placenta. Tiene cinco cuadros, tiene bombo y cápsulas. Es impresionante todo lo que rinde, ja".

Asimismo, Agustina volvió a tomar la palabra y advirtió qué otra función le encontró: "Sí, me hice también una pintura madre, que es como flores de bach. Se lo di a Juan (NdeR: su hijo) durante la cuarentena. Es como un volver al origen para él". A modo de reflexión, Andy Kusnetzoff expresó: "No estoy en contra, pero me impresiona un poco todo lo que se puede hacer. Es parte de vos y podés hacer lo que quieras". Y tras sacar cuentas, todavía asombrado, le marcó: "¡Hiciste un bombo, plantación, cinco cuadros, las pastillas, la tintura madre y una crema!".

Cuándo y por dónde ver en vivo PH Podemos Hablar, programa de Andy Kusnetzoff

PH Podemos Hablar se puede ver en vivo este sábado 9 de julio, desde las 22.15 horas, a través de la pantalla de Telefe. Por el lado de El Trece, Adrián Suar ordenó apostar por las tradicionales películas de Cine 13, que suelen ser reconocidas y contar con buenos puntos de rating.