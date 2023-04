Polino confirmó la peor noticia sobre Antonio Gasalla: "Lo cuento porque me autorizó la familia"

El periodista Marcelo Polino contó detalles de la salud de Antonio Gasalla. El capocómico está atravesando un delicado momento de salud.

Marcelo Polino reveló detalles sobre la salud de Antonio Gasalla y contó un triste episodio que el capocómico vivió en su casa. En una entrevista con América, el exjurado del Bailando por un Sueño causó tristeza entre los seguidores del creador de Mamá Cora.

“Antonio está pasando un momento muy complicado de salud. Estamos con la familia muy cerca de él. Él está teniendo unos problemas cognitivos desde hace ya dos años. Lo cuento porque me autorizó la familia. Hay gente que se ha metido en su casa; aprovechando que él no está bien le han hecho firmar cosas", manifestó Marcelo Polino.

A su vez, Polino agregó un dato sobre una mujer que ingresó en el domicilio de Antonio Gasalla aprovechándose de su estado de salud: "Hay una investigación que lleva un año y pico que está haciendo la familia y yo estoy colaborando para llegar a buen término y cuidar el patrimonio de Antonio. Lo que sé es que sacaron todos los objetos de valor de allí. Él la invita a la casa, ella entra y después no se quiere ir, no quería dejar la casa y se quedó allí todo el fin de semana"

“Lo que hicieron fue esperar a que Antonio salga con la mujer y, cuando eso termina ocurriendo, se genera el escándalo policial porque la mujer no veía ningún delito en lo que había hecho, pero tampoco se quería ir, hasta que es convencida de retirarse”, sentenció Marcelo Polino.

Antonio Gasalla se hartó de un periodista y explotó en vivo: "Andate a la mierda"

Antonio Gasalla cumplió 82 años en medio de una maraña de suposiciones sobre su estado de salud y su actualidad, que motivaron a que un cronista de Intrusos (América TV) lo interceptase en la calle para hostigarlo con preguntas sobre su salud. Furioso, el comediante explotó en vivo y reaccionó de la peor forma: "No quiero que me digas pelotudeces".

Gonzalo, uno de los noteros de la calle que trabajan en el magazine de Flor de la V, presentó el informe del cumpleaños de Gasalla y las sospechas de enfermedad que estuvieron circulando y adelantó una entrevista que le hizo al actor, a quien esperó cerca de su domicilio en Barrio Norte y los hostigó con preguntas sobre los rumores. "Feliz cumpleaños hermoso. ¿Cómo te encontrás?", disparó el cronista en tono infantiloide. Enojado, Gasalla le respondió un cortante: "Estoy muy bien. Con un cumpleaños".

"¿Cómo anda de salud?, ¿cómo se siente?", arremetió el periodista, pinchando al comediante de pocas pulgas. "No sé, no me rompas los huevos. Andate a la mierda", le recriminó el actor de Esperando la carroza. "No lo estoy molestando", precisó el notero en el mismo tono. Completamente sacado, el humorista lo mandó a la mierda y cuando del otro lado recibió un '¿por qué?' se mostró lapidario: "Porque no quiero que me digas pelotudeces".