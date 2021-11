Polémico comentario de Flor de la V sobre Wanda Nara: “Virgen"

La diva no dudó en arremeter contra la botinera con un comentario sobre sus inicios en los medios.

Flor de la V lanzó un sarcástico comentario en alusión al conflicto entre Wanda Nara, Mauro Icardi y La China Suárez. La conductora de televisión recordó los inicios de la actual celebridad de redes con más de 9 millones de seguidores e hizo hincapié en una de las mentiras que enunciaba para tener lugar en los programas de chimentos.

“Firmaron un acuerdo en el que ella tiene un control absoluto sobre la sociedad que crearon y, por ende, sobre la imagen de Mauro. La fortuna sería, más o menos, 70 millones de euros”, expresó la panelista de A la Tarde, Débora D’Amato. Acto seguido, la ex presentadora de La Pelu lanzó un comentario cargado de humor, fiel a su estilo.

De la V no dejó pasar un segundo después de las declaraciones de su compañera y dijo: “Yo que ella lo mando a jugar a Sacachispas. Ay, por favor. ¡El dólar blue a doscientos pesos, imaginate! Sacá la cuenta. Si fuera Wanda sacaría un libro que se llame De virgen a millonaria”.

La carta que Wanda Nara publicó en Instagram y luego borró

Si bien actualmente Wanda Nara y Mauro Icardi estarían separados, hace algunos días la celebridad compartió un texto sobre sus supuestas disculpas al jugador de fútbol tras sus mensajes con la China Suárez. “Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido quedé muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio”, comenzó la hermana mayor de Zaira Nara.

“Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de ponerle fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el acuerdo. Me escribió una carta como nunca antes lo había hecho: ‘te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí’”, agregó y cerró: “Me di cuenta de algo, que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de ocho años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te amo”.