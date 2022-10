Polémicas declaraciones de Wanda Nara sobre la identidad de género: "La gente no sabe ni de qué sexo es"

La botinera se mostró algo anticuada ante la nueva manera de vivir de los jóvenes. Wanda Nara aconsejó a un oyente de Luzu TV y habló contra la juventud.

Wanda Nara se pronunció sobre la juventud actual y lanzó declaraciones polémicas sobre la diversidad de género y la decisión de no maternar de muchas mujeres. La empresaria se comparó con las personas que hoy están entre sus 20 y 30 años y marcó varias diferencias.

"Yo estoy hace poco en el país y me doy cuenta de que están todas las minas en otra, nadie quiere familia, nadie quiere hijos, las minas están en cualquiera. Pero posta, literal. La gente no sabe ni de qué sexo es", dijo la jurado de Quién es la Máscara entre risas en diálogo con Grego Rosello, Belu Lucius y Agustín Franzoni en Luzu TV.

La hermana mayor de Zaira Nara aconsejó a uno de los oyentes de Luzu TV, dinámica que suele llevarse a cabo en todos los programa de esa emisora, y volvió a hacer hincapié en su desacuerdo con la manera de vivir que hoy tendrían las mujeres jóvenes. "Encontraste una mina que tiene las cosas claras, no la pierdas. Yo no creo que te metan los cuernos, pero capaz que encuentra a alguien que tenga las cosas más claras y te fleta", analizó la ex de Maxi López.

La emoción de Wanda Nara por un posteo de Lizy Tagliani

Tagliani y Wanda Nara tuvieron un divertido cruce en redes sociales y la ex-Bailando por un sueño se emocionó hasta las lágrimas por las palabras de su compañera de trabajo. "Wanda Nara para mí es como la virgencita del tiempo... en cada casa el color con que se la mira es distinto. Pero les aseguro que es de un solo y original, color Wanda", escribió con ternura la humorista en uno de sus posteos de Instagram en el que aclaró que no había ninguna disputa entre ella y Nara. Y agregó: "Tenemos un ida y vuelta que desde mi amiga la Noemí no tenía, una complicidad, con unas formas y un humor que me encanta pero que no con todos se puede porque es picante, pero para mí, de lo mejor, jajajaja".

"Está pendiente de todo, es tan especial, es una madraza. Está atenta a cada necesidad de sus peques, obvio que como muchas madres, dirán... Pero siendo lo que es, podría ser la mamá de Angélica, de Rugrats, y sin embargo es Marge de Los Simpson: no deja un instante a sus bebes", concluyó la conductora de El Precio Justo.