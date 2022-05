Piñón Fijo reveló su secreto mejor guardado: cómo logró que no se filtren fotos de él sin maquillaje

Luego de tantos años de carrera, Piñón Fijo contó cómo hace para que no se filtren fotos de su rostro sin el maquillaje que caracteriza a su personaje.

Piñón Fijo reveló el secreto mejor guardado de su carrera: cómo logró que no se filtren fotos de él sin maquillaje en tantos años de exposición. Como una de las figuras del entretenimiento infantil más relevantes del país, el payaso recolectó miles de fanáticos que logran reconocerlo incluso cuando no lleva el maquillaje característico, pero cuenta con un truco para que nunca se filtre públicamente su identidad.

En una reciente entrevista que brindó con Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri por la pantalla de Ciudad Magazine, Piñón Fijo hizo un repaso por su trayectoria en televisión y teatro. En este diálogo, el famoso payaso habló de su influencia en las infancias y la gran cantidad de fanáticos de todas las edad que logró en sus años de trayectoria. Pero para todo tiene un límite y muchas veces tiene que detener a quienes intentan revelar su identidad sin maquillaje.

"Hoy en día me cruzo a alguien, sin maquillaje, y cuando hablo me descubren. O me dicen: 'tenés la voz igual que Piñón'. Es que soy Piñón. Y no me creen, ja. Se quedan porque la discusión es al revés", reveló Piñón Fijo entre risas. Sin embargo, más allá de que hay muchas personas que no le creen cuando dice quién es, también hay otras que intentas fotografiarse con él. Consciente de que esto podría ser un gran riesgo para su imagen profesional si se filtra, el payaso siempre pone la misma excusa.

Como figura de El Trece, Piñón Fijo admitió que muchas veces inventa que en el canal no le permiten sacarse fotos en ese estado. "Por ahí le echo la culpa a Adrián Suar. Me piden sacarme una foto cuando estoy normal y les digo 'no, Adrián no sabés. No me deja'. Y ahí me responden: 'Ah, entonces no'", sentenció al respecto.

La fuerte confesión de Piñón Fijo sobre sus inicios en televisión

Piñón Fijo lleva varias décadas consagrado como una gran figura del entretenimiento infantil, pero su éxito de debe a un niño muy especial: Toto Kirzner, el hijo de Adrián Suar.

Luego de obtener gran éxito como animador de eventos, Piñón Fijo obtuvo una propuesta para salir en la televisión cordobesa. En ese entonces, a principios de los 90, logró grabar un VHS y se lo envió a El Trece para probar suerte. "Cuando a Adrián le llegó el material decidió chequearlo con su niño Toto y a él le gustó", reveló el payaso.

"Dicen que Toto se asustaba con los payasos y con vos se murió de amor", añadió Carmen Barbieri sobre el tema y ambos concluyeron que fue el hijo de Adrián Suar quien lo impulsó.