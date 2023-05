Picante interna: la importante oferta de Telefe que Santiago del Moro habría rechazado

El conductor de Gran Hermano se habría negado a una importante oferta por parte del canal.

Luego de haber finalizado la exitosa temporada de Gran Hermano, Santiago del Moro decidió alejarse de la pantalla chica para tomarse una vacaciones y descansar de la intensidad que le supuso este trabajo. Sin embargo, parece que estalló la interna entre el conductor y Telefe, ya que ahora él habría rechazado una importante propuesta.

Según revelaron en Socios del Espectáculo, ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en El Trece, el famoso conductor habría recibido una importante propuesta por parte del canal en donde trabajó en los últimos años, pero decidió rechazarlo. Incluso, ya hay otra persona que quiere tomar su lugar y se habría generado una fuerte interna.

"Santiago del Moro no quiere conducir los Martín Fierro", aseguraron desde el ciclo de espectáculo y precisaron cuáles fueron las palabras de Del Moto. "Yo prefiero ir de invitado y no de anfitrión", habría revelado el emblemático animador a su círculo íntimo.

Luego de esta declaración, Pallares comentó cuál podría ser el trasfondo de la polémica decisión del conductor: "Él y muchos creemos que puede llegar a ser uno de los grandes ganadores de la noche". Por otro lado, trascendió que Wanda Nara querría tomar el lugar ofrecido a Del Moro, pero trascendió que las miradas también están puestas en Marley.

Santiago del Moro reveló lo que ama hacer con su esposa cuando llega del trabajo: "En la cama"

Santiago del Moro no acostumbra a hablar de su vida privada y preserva a su círculo íntimo de la exposición que dan las redes sociales y la agenda mediática. Aún así, en su programa radial el conductor filtró una costumbre que tiene con María José Sánchez, su esposa, cuando llega a su casa tras una jornada laboral.

Del Moro filtró cuál es la costumbre íntima que tiene con su esposa en los momentos de intimidad, cuando llega del trabajo: "Me acuesto y tomamos en la cama”. Las palabras del conductor sorprendieron a todos por la constumbre que maneja a horas poco habituales.

"Con María, cuando tenemos tiempo, le digo: ´nos preparamos mate´. Cuando puedo, llego a hacer mate a las 2 de la mañana", reveló Del Moro. Durante una emisión de El Club del Moro (La 100), el conductor habló de su gusto por el mate y el rito que adoptó con la popular infusión que les encanta a los argentinos: “Para mí cuando se me hacen las 6 o 7 de la tarde y no tomo mates en todo el día me falta algo. Es tan lindo el momento en el que te preparás el mate, con tu termo y sentarte un ratito. No es lo mismo que el café que dura un minuto”.

Más allá de exteriorizar esta práctica hogareña, el conductor de Gran Hermano (Telefe) admitió que no se trata de un rito que comparta únicamente con su esposa y ahondó en su relación con el mate en su vida familiar. “Y cuando viene mi hermana que vive afuera a la madrugada le digo de hacer unos mates y nos ponemos a charlar como hasta las 5. Me encanta”, cerró Santiago del Moro, profundizando en aspectos desconocidos sobre su forma de cultivar los vínculos con el mate como intermediario.