Picante acusación de Piñón Fijo contra Adrián Suar: "No me deja"

El carismático Piñón Fijo habló de la excusa que pone cada vez que alguien le pide sacarse una foto en la calle, sin maquillaje.

Piñón Fijo responsabilizó a Adrián Suar de "no dejarlo" sacarse fotos sin maquillaje.

Piñón Fijo reveló la chistosa excusa pone cada vez que alguien le pide sacarse una foto en la calle, sin su maquillaje característico de payaso. Sin dudarlo, el carismático animador infantil "responsabilizó" a Adrián Suar con un insólito mensaje.

Invitado a Mañanísima (Ciudad Magazine) Piñón Fijo habló de su trayectoria en los medios, sus inicios y la relación con sus hijos. Y cuando le preguntaron qué excusa pone cada vez que le piden sacarse una foto en la calle, sin maquillaje, tuvo una reacción muy divertida: “Le echo la culpa a Adrián (Suar). Si alguien me dice ‘¿te puedo sacar una foto?´, yo les digo ´no, Adrián no me deja´”.

Por otro lado, Piñón reveló que hay personas que lo ven por la calle y dudan que sea el querido payaso. “Cuando hablo con alguien y me dicen ´tenes la voz igual que Piñon´, les digo ´es que soy Piñon´. Pero mucha gente cree que miento”, confesó, muy divertido.

Piñón Fijo reveló una referencia política en una de sus canciones

Durante una emisión de Los Mammones (América TV), Piñón confirmó la connotación política de una de las letras de sus temas más famosos. Se trata de la canción Nene, dejá el chupete, del disco Con las alitas arriba, de 2001. "Hace un tiempo un muchacho llamado Chacho, chocho antes del año comenzó a hablar, del lado del chupete se fue marchando ooooohhh, y sin dar muchas vueltas le dijo chau", le leyó Jey Mammon al cantautor. "¿La letra habla de lo que yo pienso?" , consultó. "Sí", dijo el payaso generando las risas de todo el estudio.

La letra hace una clara referencia a la renuncia de Carlos "Chacho" Álvarez como vicepresidente de la Nación en 2001. Cuando habla de dejar el chupete se refiere a Fernando De La Rúa, que era el presidente en ese momento. Ese sobrenombre le quedó por su joven aparición en la política del país, convirtiéndose en Senador por Capital Federal en 1973, a los 35 años. "Se dio justo en la coyuntura histórica. En el mismo momento que se fue Chacho del gobierno había gente que me pedía que haga un tema sobre dejar el chupete", contó Piñon Fijo en dicho momento.