Pía Shaw reveló que padece amaxofobia: qué es y cómo lo combate

Pía Shaw interrumpió un poco los debates sobre la farándula que suceden en Los Ángeles de la Mañana para hablar de un tema importante. La periodista reconoció en vivo que sufre amaxofobia, pero la combate para estar en el programa que conduce Ángel de Brito.

¿De qué trata esta fobia que padece la panelista? Ni más ni menos que miedo a manejar. Aun así, también contó que busca superarlo para trasladarse hasta el estudio donde transmiten el programa. Por su parte, Ángel De Brito le propuso un desafío para ver si ya había dejado el problema atrás.

“Tenía una fobia. Tenía auto y todo pero no lo manejaba. Durante los meses que no trabajé, aprendí para venir a LAM", aseguró la periodista de espectáculo, quien reveló cómo hizo para superar su miedo más profundo: "Me fui a un psicólogo de autos".

De Brito quiso saber más del encuentro de Pía y el psicólogo, y de cómo funciona esta terapia. “Trabajamos lo que me pasaba al volante. Yo tenía el auto nuevo. Andaba con él al lado, me acompañaba y ayudaba”, respondió Shaw. Yanina Latorre se metió muerta de risa para decir “o sea que te saca a andar en auto. ¡Amo esto!”.

“Yo me subía pero después me agarraba algo, que no era ni miedo ni ataques de pánico, pero terminaba no saliendo o tomando un taxi”, reconoció Pía. La angelita se excusó en que “hoy no vine en auto porque llovía. Voy de a poco. Pero el otro día vine acá y también a la radio. Estuve como tres horas al volante”.

“Mañana venís con el auto, me llevás y te grabo”, la desafió Ángel.

Qué es la amaxofobia, el mal que sufre Pía Shaw

El término "amaxofobia" tiene origen griego y está compuesto por dos partes: “amaxo”, que significa carro, carruaje o coche, y “fobia” que significa miedo o temor. Con este precedente, resulta fácil deducir que la amaxofobia se define como el miedo irracional a conducir.

La amaxofobia es una fobia específica de tipo situacional, ya que aparece antes o sobre todo durante la situación de enfrentarse a conducir.}

Entre las causas más frecuentes podemos encontrar:

La falta de confianza y experiencia de la propia persona frente a la situación de conducir.

La experiencia de sufrir un evento traumático relacionado con el acto de conducir, como sería un accidente de tránsito.

Los especialistas difieren –según su orientación profesional– en el tratamiento, pero coinciden en que más del 80% de quienes la padecen pueden superarla con el tratamiento adecuado y que, si el miedo es sin fobia, el porcentaje es superior.