La periodista sorprendió con una anécdota que hizo estallar de risa a todos.

En una nueva edición del programa Podemos Hablar, por Telefe, esta vez la que sorprendió fue María Julia Oliván. En la sección "los que alguna vez tuvieron problema con algún vecino", la periodista reveló que denunció a su colega Leonardo Montero: "Yo vivía enfrente, la música estaba muy alta y entonces llamé a la Policía".

La exconductora de 6-7-8 compartió el piso bajo la conducción de Andy Kusnetzoff con Luciano Castro, Juan Marconi, Brenda Gandini y Belén Francese. Al instante, amplió con relación al exbasquetbolista cordobés: "¡Hacía unas fiestas bárbaras! Yo tenía al nene (su hijo), pero fue re cobarde lo mío. Estaban en el sum y había mucho quilombo... Igual nunca le dije a él ni a su mujer Laura, igual lo adoro".

En realidad, Oliván no estaba segura de que se tratara de él: "Supuse que era ´Leo´ porque tenía a una amiga ahí adentro, en el edificio, que me buchoneó eso". Y profundizó: "Después lo supe, pero cuando llamé no sabía que él estaba haciendo la fiesta. Llamé y les dije si podían bajar un poco la onda. Tocaron el timbre y no atendía nadie, entonces la cana no podía hacer nada".

Sin embargo, lo mejor de la anécdota ocurrió a lo último: "Mi pareja agarró los huevos de la heladera, había gente en la vereda ¡y empezó a revolearles los huevos! Estábamos escondidos y le digo ´¡Ariel, se ve todo, el balcón es de vidrio! Nos escondimos y después nos fuimos. Había gente joven caminando por la vereda y nosotros dijimos ´deben salir de la fiesta´".

"Si la Policía decía que no podía solucionarlo, intentamos hacerlo nosotros de alguna manera y les cayeron un par de huevos, como siete", completó la comunicadora.

La carrera de María Julia Oliván en los medios

La también conductora de radio y modelo de 46 años nacida en Ezeiza se graduó de la Licenciatura en Periodismo en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y, ya desde lo 20 de edad, comenzó con una trayectoria extensa que continúa hasta la actualidad con los pasos incluidos por los productos 6-7-8, Detrás de las noticias, Chocolate por la noticia, Argentinos por su nombre, Punto doc, Intratables y Mujeres del Trece, entre otros.