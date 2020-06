Periodista fue asaltada en vivo mientras hacía un móvil

La periodista brasileña de la señal de noticias CNN Bruna Macedo sufrió un asalto en medio de un móvil desde la ciudad de San Pablo, a manos de un hombre que la amedrentó con un cuchillo

Todo sucedió mientras Macedo se encontraba arriba de un puente en conversación con el conductor en el estudio. En las imágenes se puede ver a un hombre pasar por detrás de la periodista y luego regresar sobre sus pasos para abordarla.

Incómoda con la situación, la periodista intentó que el hombre no se metiera en la toma pero no lo consiguió. El ladrón le colocó un cuchillo en la cintura y le robó el celular. De inmediato, Macedo desapareció de la imagen y no volvió al aire.

"Bruna Macedo estaba saliendo al aire con marco dividido cuando un sujeto se acerca a ella quien no podía entender lo que estaba sucediendo. En un primer momento que era una persona que vivía en la calle y pasaba por ahí. Cuando sucedió el episodio cortamos la imagen y ella nos explicó enseguida que la habían robado", informó el conductor Rafael Colombo.

El presentador detalló que el hombre "la amenazó y ella le entregó su celular, pero el tipo sabía que tenía dos, porque tiene uno privado y uno corporativo". Macedo se encontraba en el Puente de Las Banderas para mostrar cómo había crecido el río por las lluvias matutinas en San Pablo, que atraviesa algunas inundaciones.

"Está bien, ya está aquí. Fue solo un susto, se encuentra en buenas condiciones", completó Colombo sobre el estado de la periodista.