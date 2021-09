Pepe Cibrián se calentó con los panelistas de A la tarde: “Como el culo”

El actor se molestó en vivo con el programa que conduce Karina Mazzocco. Pepe Cibrián defendió a Cecilia Milone tras una mala información.

Pepe Cibrián protagonizó un incómodo momento en el ciclo A la Tarde, conducido por Karina Mazzocco, por una información errónea sobre una de sus colegas más queridas. El actor estuvo como invitado en el programa, desde su lujosa mansión, y, al ser consultado por el enojo de Cecilia Milone con quienes se van enojados del país, entendió de manera errónea la pregunta y se armó una confusión.

“Está en el móvil el señor Pepe Cibrián porque hay algo que aclarar. Pepe, hay un minuto”, lanzó Mazzocco al regresar al aire de una publicidad, después de haber despedido al comediante. “Pasó que me agarraron de sorpresa con la pregunta sobre Cecilia, de que apostaba a que la gente se fuera del país. Me sorprendió que Cecilia dijera eso, por lo que cuando me preguntaron por mi opinión, obviamente que no iba a entrar en confrontación con ella, y de alguna manera seguí esa línea”, comenzó su descargo el artista.

Cibrián continuó su descargo en alusión a la reacción de Milone ante la desinformación sobre sus dichos. “La realidad es que me llamó enseguida Cecilia para decirme ‘No, Pepe, yo dije exactamente lo contrario, que lo que hay que hacer es quedarse’. Y yo opino igual, porque por eso me quedé en el país, si no me hubiera ido a los 18 años”, soltó el creador de Priscilla.

“Digo, se tendrían que informar un poquito porque ponen en boca de la gente y hacen que de pronto Cecilia suene antipática o antiargentina. Yo defiendo la posición de Cecilia y estoy de acuerdo con ella. Si no, queda fatal ella. Quedó como el culo”, sentenció.

Milone, hace algunos días, compartió en sus redes sociales un posteo donde expresó su opinión ante la salida del país de algunos jóvenes. “Los que comparten con alegría que se van del país, como si se fueran de una peste… Me alegran el día a mí. Sólo vamos a salir adelante si quedamos los que amamos la patria. Eso sí, cuando mejoren las cosas… no vuelvan, eh. No hace falta”, lanzó en su cuenta de Twitter.

La palabra de Débora D’Amato ante el reclamo de Pepito Cibrián

La panelista de A la Tarde, Débora D’Amato, se expresó sobre la disputa de Pepe Cibrián y Cecilia Milone. “Lo que ella dijo es que no se vayan enojados, si se tiene que ir. Porque, de hecho, la hija de Nito Artaza (pareja de Cecilia), está viviendo en París. Ese fue su mensaje”, expresó la periodista y llevó claridad al malentendido que había ocurrido minutos aire en el ciclo del que forma parte.