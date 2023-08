Pepe Cibrián destruyó a un programa de América TV: "Horroroso"

El director del musical Drácula subió a sus redes un duro descargo contra uno de los ciclos de la señal que tiene a Marcelo Tinelli como gerente artístico. Rodrigo Lussich reveló la verdad detrás del conflicto.

Pepe Cibrián subió un duro descargo a sus redes tras su frustrada participación en un programa de América TV. El director teatral elogió al conductor, a la producción, pero no tuvo ningún prurito en abandonar el estudio por la indignación que sintió al quedar relegado con una de las figuras del Bailando 2023.

"Salió muy enojado Pepe Cibrián a decir que a él lo habían llamado de un programa, que él iba a dar una nota que le encantaba a la conductora del programa, pero que lo reemplazaron por alguien de Gran Hermano. Pensó que lo estaban presentando a él...", afirmó Rodrigo Lussich en su clásico segmento "escandalones" de Socios del espectáculo.

"Les voy a contar una experiencia que acabo de tener con un programa muy conocido que conduce una persona que amo", comenzó Cibrián en su descargo e hizo una referencia a los premios Martín Fierro: "Pero realmente vivimos esa locura del Gran Hermano de Oro".

"Me citan, me ponen ese horroroso aparato con un ratón que te meten en la oreja, presentan 'con nosotros alguien internacional, maravilloso', Juanita Chocha, 'que hizo Gran Hermano'", continuó el director de Drácula y cerró: "Yo me quedé helado, no por nada, sino porque soy Pepe. No estoy de acuerdo, me fui, puedo hacerlo. Mil perdones, gracias a ustedes".

En el programa de El Trece descubrieron que el artista iba a ser parte del último programa de Estamos a Tiempo: Extra, pero finalmente no salió al aire. "Se descubrió que hablaba del programa de Diego Ramos. No sabemos si él se confundió, si pensó que era otro programa pero, más allá de todo, un puterío hermoso", indicó el conductor de Socios.

Y cuando dijo lo de "Juanita Chocha" en realidad se refería a Fernanda Sosa, la influencer uruguaya que vive en Estados Unidos y que llegó hace unos meses al país para sumarse al Bailando por un Sueño. "Según El Tirri, que es amigo de su manager, es una persona muy importante en Estados Unidos. Es una Influencer en Miami, dueña de una agencia productora y dueña de una agencia de modelos. Se fue hace muchos años de Uruguay después de ser Miss no se qué en Uruguay en ese momento", explicó Marcelo Tinelli en diálogo con LAM.

Pepe Cibrián reveló el calvario que padeció en su infancia

Pepe Cibrián hizo una triste revelación y contó una parte desconocida de su vida. El famoso actor se sinceró y reveló lo mal que la pasó durante su infancia temprana, cuando tuvo que criarse prácticamente solo debido a que sus padres no estaban nunca en su casa. "Lo padecí", admitió.

En una entrevista que brindó con Revista Gente, Cibrián contó que la pasó bastante mal cuando era niño, ya que la mayoría del tiempo sus padres estaban ocupados con compromisos de trabajo. Los progenitores del artista, Ana María Campoy y José Cibrián, eran actores y tenían muchos compromisos. Por este motivo, él pasaba muchas horas solo en una mansión en la calle Posadas.

"Los padres actores de ahora tienen más conciencia de su maternidad y su paternidad, pero antes no estaban planteadas de manera social y cultural", empezó por decir Cibrián, en diálogo con el semanario. Luego, añadió: "No lo reprocho, pero eso no significa que no lo haya padecido".

En este marco, sumó con gran pesar: "Mis padres me amaban con pasión, pero sufrí mi soledad". Sin embargo, aseguró que tanto tiempo sin ninguna compañía le sirvió para dejar volar su imaginación y pensar escenarios que desembocaron en su actual profesión. "Eso me generó imaginar duendes, fantasías y diferentes situaciones que me permitieron crear desde muy chico. Me armaba mis propios mundos", sentenció.