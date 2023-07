Pedro Alfonso recordó el drama que vivió en un parto de Paula Chaves: "Imprevisto"

El actor y productor contó su experiencia en el nacimiento de su primera hija. Pedro Alfonso dio a conocer lo que vivió en el parto de Paula Chaves.

Pedro Alfonso recordó el momento en que su primera hija con Paula Chaves, Olivia, llegó al mundo y relató una catastrófica situación que vivió en el centro de salud donde el hecho ocurrió. El productor de televisión contó cómo se enteró que la niña había nacido y causó sorpresa al respecto.

Alfonso y Paula Chaves se pusieron en pareja en 2010, cuando se conocieron en Bailando por un sueño; Paula era participante y Pedro, productor. Periodistas y personalidades de los medios acusaban a las celebridades de protagonizar una pareja ficticia con fines de prensa, pero el tiempo les dio la razón a los tórtolos.

"Llegamos a la clínica, iba a ser parto natural y terminó siendo una cesárea. Se la llevaron a Pau, todo había sido medio imprevisto. Me llevaron a un vestuario, me dieron la cofia. Yo estaba esperando y nadie me venía a buscar", comentó Alfonso sobre el momento en que le dijeron que su hija iba a nacer. Alfonso reveló que fue olvidado en ese lugar del establecimiento de salud y sorprendió a todos con su relato de cómo se enteró del nacimiento de Olivia: "En un momento, dije: 'Voy a ver el celular'. Y cuando miro, veo en Twitter una placa roja que decía: '¡Nació Olivia Alfonso!' Y yo seguía ahí en el vestuario, como diciendo 'nadie me vino a buscar'", en diálogo con Noche al Dente.

Para fortuna del padre, la noticia se trató de una fake news ya que Olivia aún no había nacido cuando Alfonso llegó a la habitación donde estaba su pareja. "Los de Crónica habrán visto que habíamos entrado a la clínica, que era inminente y tiraron la noticia", explicó el actor.

Paula Chaves, sobre la dinámica que estableció en su familia

"Las mamás siempre somos de ocuparnos un poco más de los turnos médicos, de las vacunas, de que el coso del colegio. Sí nos hicimos un chat que se llama 'Quehaceres', en donde estamos los dos, y ahí únicamente hablamos de las cosas que hay que hacer de la familia y de los chicos", comentó la modelo y conductora de televisión, en diálogo con Infobae. Y agregó: "Por ejemplo, el otro día yo me había olvidado por completo una reunión de padres y me dice: 'Tenemos reunión de mapadres ahora, con Baltazar'. Y menos mal. Nos vamos complementando entre los dos".

La presentadora de Bake Off Argentina también reveló cómo se veía como madre antes de tener a sus hijos y comparó esa imagen idílica con su actual realidad. "Me acuerdo de hacer una nota y decir: 'Quiero tener cinco hijos. Cinco varones que estén ahí sueltos, libres, todos sucios'. Y hoy por hoy los veo a los tres de pijama, recién bañados, y digo: '¡Ay, qué placer verlos bañados!'. Disfruto del baño, de la prolijidad", relató.