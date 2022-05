Paulo Vilouta reveló la última charla con su madre antes de morir: "Después partió"

Tristeza total en la familia del periodista. La madre de Paulo Vilouta murió el viernes 6 de mayo y él le dedicó sentidas palabras en Instagram.

Paulo Vilouta sufrió la pérdida de su madre en la tarde del día viernes 6 de mayo. En forma inesperada, el corazón de su progenitora dijo basta y es por ese motivo que se ausentó del programa vespertino que conduce en A24. Luego de conocerse esta dura noticia, el propio periodista le dedicó una sentida carta en Instagram y contó cómo y cuándo fue la última charla que tuvieron.

"Cuando nuestro trabajo es tan público y uno pretende que la vida privada sea privada, yo creo q hay momentos que se deben compartir con todos por el cariño, la buena energía y la generosidad de tantos y tantas que me conocen o no y me llenan de amor en un día difícil como es despedir a mi mamá. Es ley de los hijos pero duele, cuesta y nunca uno está preparado...", comenzó diciendo Paulo Vilouta en un posteo acompañado de una imagen en la que se lo ve junto a su madre y a toda su familia.

Recordando cómo fueron sus últimas charlas con la persona que lo trajo al mundo, Paulo Vilouta agregó: "El jueves me whatsapeo después de Intratables, feliz como siempre con mis cosas. Ayer me saludo 6.40am y después de la nada y porque su corazón quiso ¡partió! Me quedan mil cosas: valores, cariño, amor incondicional, energía y fuerza siempre! Sus mensajes con un 'arreglate la corbata, no discutas con un compañero, parate derecho, cuídate, ¡y sé feliz!".

Vilouta agradeció por el afecto recibido en las últimas horas

Luego de que sus compañeros de A24 le dedicaran el programa del viernes y que varias figuras de la televisión le enviaran sus condolencias, Paulo Vilouta se tomó un momento para finalizar su carta agradeciendo: "Nos disfrutamos y mucho, ¡disfruto su vida y la de sus hijos y nietos! Me enseñó a querer la vida y vivirla. Argentina a muerte, solidaria siempre, carismática, futbolera, apasionada y por sobre todo una gran MAMÁ. Gracias gracias a todos por tanto cariño y disculpen no poder responder uno por uno. Los quiero".

Sus compañeros de A24 enviaron su apoyo al periodista Paulo Vilouta

"Para nosotros es muy especial, hoy no está Paulo Vilouta en la conducción porque en las últimas horas ha fallecido su mamá. El equipo de A24 está unido y le vamos a dedicar a Paulo el programa de hoy. Un fuerte abrazo, Paulo, y toda nuestra oración", manifestó uno de sus compañeros al aire del noticiero de la tarde, franja que habitualmente capitanea Vilouta.