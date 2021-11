Paula reveló el calvario que pasó en Bake Off: "Había días que no quería ir"

Paula, exparticipante de Bake Off Argentina, contó en Mitre Live detalles sobre el cansancio que sufrió en el reality.

Paula, la participante de Bake Off Argentina que abandonó la carpa la semana pasada, contando por primera vez que tiene un tumor benigno en el cerebro, conversó con Juan Etchegoyen en Mitre Live sobre su experiencia en el programa y lo demandante y agotador que es participar en un reality como ese.

Al despedirse, Paula conmovió a todo el jurado y a sus compañeros contándoles que tiene un tumor benigno en el cerebro. A pesar de que no pone en riesgo su vida, le trajo un cansancio extremo a lo largo de toda la competencia. En diálogo con Etchegoyen, reveló que tuvo muchos momentos en donde quiso dejarlo todo.

“Lidiar un poco con lo que dice la gente fue heavy y el tema del cansancio extremo, también. Yo tenía que elegir entre comer o bañarme. Es un ritmo heavy. Desde que hice el casting y me llamaron por primera vez dije ‘¿en qué me estoy metiendo?´”, recordó Paula.

“Había días que no quería ir a grabar por no querer pasarla mal. También a uno le agarra culpa porque decís, ‘estoy acá sintiendo que me quiero ir a mi casa o que quiero abandonar tanto cuando hay tanta gente que quisiera estar en mi lugar y laburó un montón’, o personas que venían de otras provincias”, explicó la exconcursante.

Cuando el periodista le preguntó si pudo expresarse con el jurado cuando no estaba de acuerdo con sus devoluciones, ella aseguró que sí pero que, sin embargo, le molestó que no haya valorado más su originalidad. “Me hubiera gustado que valoraran más la originalidad. Yo siempre iba por la consigan divertida, algo que la gente pueda reconocer fácil y a veces sentía que no lo valoraban”, añadió.

“Yo siempre me planté, porque también me sirve para mejorar. Si me decís por qué está mal o por qué no les pareció rico, me sirve saber. Aparte yo nunca los tuve de ídolos, a pesar de que sean eminencias y ellos te daban la opción del debate, de que haya un ida y vuelta”. Más allá de esto, Paula dijo que presentía que la iban a eliminar por su falta de prolijidad, que le venían marcando desde el comienzo de Bake Off.

El día en que Paula contó en Bake Off que tiene un tumor en la cabeza

“En marzo descubrimos que tengo un tumor en el cerebro, un adenoma hipofisiario. Es benigno, pero eso desencadena problemas hormonales, infertilidad, menopausia temprana. Todo esto me lo dijeron en una llamada de veinte minutos que fue bastante difícil de procesar. Ahí le metí un montón a la pastelería, y en este camino, la medicina no siempre tiene respuestas inmediatas”, empezó.

“Y fui a una persona que me recomendaron y me dijo: ‘Vos tenés alma de podio, vos sos una ganadora. Si hay una nueva inscripción en Bake Off, vos anotate, porque tenés todo para ganar’. A la semana abrieron la inscripción, mandé el video y al día siguiente me llamaron para que esté acá. Así que estoy muy feliz y muy orgullosa de mí también. Sé que me estoy exponiendo un montón contando esto, pero a mí me hubiese gustado que se hable más sobre estos temas, así que espero que a alguien del otro lado le sirva mi historia”, finalizó Paula.