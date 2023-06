Paula Chaves se destapó y contó todo sobre su pelea con Mariano Iúdica: "Le hice la cruz"

La conductora de televisión reveló la verdad de su pelea con Mariano Iúdica. Paula Chaves contó que estuvo muy enojada con el presentador.

Paula Chaves habló sobre su enemistad con Mariano Iúdica y reveló los orígenes de las rispideces entre ellos. La conductora de televisión se pronunció sobre cómo se encuentra hoy su vínculo con el exconductor de Polémica en el bar.

"Estuve muy enojada con él. No lo podía ni ver, pero después pasaron los años y no me lo crucé nunca más. Nos cruzamos en una entrega de los Martín Fierro, nos abrazamos y ya está. Era muy bocón Mariano. No me acuerdo bien, pero lo que me molestó que es que intentó enfrentarme con Pedro", recordó la modelo en diálogo con Ángel de Brito y sus panelistas de LAM. Y sumó: "En una comida que compartimos con el elenco en Carlos Paz, Pedro se levantó de la mesa y Mariano me dijo que él no quería trabajar conmigo".

Chaves relató que su hija Olivia era pequeña en aquel momento y que la tenía a upa en la mencionada situación con Iúdica. "Le pregunté qué me había dicho. ‘Pedro nunca quiso trabajar con vos’, me respondió. Y ahí me di cuenta de que por ahí lo estaba diciendo por decir, por bocón. Me calenté y le hice la cruz. Pedro y yo no nos habíamos casado todavía, pero ya hacía tiempo que estábamos juntos. Ellos estaban haciendo una obra en Carlos Paz juntos. Y me dijo que él y yo no habíamos trabajado nunca juntos porque Pedro no quería", agregó la conductora de Bake Off Argentina.

Paula Chaves, sobre los prejuicios que enfrentó en el pasado

La modelo se refirió a los rumores que afirmaban que ella ponía y sacaba figuras del Bailando y de las obras de teatro que protagonizaba y se mostró enojada al respecto. "En su momento también me habían adjudicado que yo que había bajado a Gustavo [Conti] de un elenco, y yo no tengo incidencia en las decisiones que toman el Chato Prada y Fede Hope. Siempre me ponían en el lugar de la que hacía los tejes y manejes de las cosas del teatro o del ‘Bailando’, y a Pedro en el de pollerudo", señaló al respecto. Al mismo tiempo, Chaves habló de los rumores de que no quiso que Laurita Fernández no bailara con Pedro Alfonso y, a pesar de negar esa acusación, sí reconoció que estaba enojada con ella: "Me enteré por parte de un periodista muy importante de que ella estaba tejiendo algo... Se me cruzó, me enojé y lo arreglé en ese momento, de una".